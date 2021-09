Zi grea pentru Cristi Boureanu. Afaceristul a fost implicat într-un accident în centrul Capitalei. În ce stare este acesta

Cristi Boureanu a trecut printr-un episod neplăcut în centrul Capitalei. Afaceristul se afla în zona Floreasca când o altă mașină a intrat în spatele autoturismului său. Șoferul care l-a ciocnit pe Boureanu conducea un Renault care a rămas fără bara din față, iar mașina afaceristului a rămas aproape ca nouă.

Cristi Boureanu nu a dat încă nici o declarație și nu s-a aflat a cui a fost vina sau dacă cei 2 șoferi au rezolvat-o amiabil.

Omul de afaceri s-a despărțit de logodnica lui

Cristi Boureanu și modelul Laura Dincă s-au despărțit după 6 ani de relație. Apropiații au mărturisit că bărbatul a fost cel care a decis să pună punct relației. Fosta logodnică a acestuia deja își cumpărase rochia de mireasă și se ocupa de pregătirea unei nunți pe cinste.

„După 6 ani de relație cu Laura, 6 ani și jumătate aproape, am luat decizia să ne despărțim, spre bucuria multora… A fost frumos, s-a terminat, este singura declarație pe care o dau”, afirmase Cristian Boureanu.

„Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori”, a dezvăluit Laura Dincă. „Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre… Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună”, a mai spus Laura Dincă.