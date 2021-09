Zi crucială pentru România: Ursula von der Leyen vine astăzi la București. Când primim primii bani prin PNRR

Ursula von der Leyen va fi primită la ora 16.00 la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis, iar la ora 16.50 de către premierul Florin Cîțu la Palatul Victoria. La întâlniri va participa și fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, potrivit antena3.

„În timpul vizitei sale, preşedinta von der Leyen se va întâlni cu preşedintele României, Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu. Cei trei înalţi oficiali vor vizita Spitalul Universitar Bucureşti, care ar putea beneficia de finanţare prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă. La finalul vizitei, cei trei demnitari vor susţine o conferinţă de presă”, a transmis Comisia Europeană.

Ursula von der Leyen vine în București. Când primește România prima tranșă de bani prin PNRR

Potrivit declarațiilor premierului Florin Cîțu, Ursula von der Leyen ar urma să semneze PNRR astfel încât România să poată primi prima tranșă de bani europeni în luna decembrie. Aprobarea efectivă a PNRR presupune însă mai multe semnături, aprobarea președintei Comisiei Europene reprezentând doar unul dintre mai mulți pași procedurali.

„Pentru România, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este nu doar documentul în baza căruia vom putea beneficia de o alocare de 29,2 miliarde de euro, ci şi garanţia că investiţiile şi reformele vor fi coordonatele următorilor ani.

România se raliază, aşa cum este firesc, obiectivelor ce caracterizează economiile dezvoltate: modernizarea infrastructurii de transport şi medicale, economie verde, digitalizare. Apreciez colaborarea cu partenerii noştri europeni pentru definitivarea PNRR. Guvernul este pregătit să atragă fondurile de care va beneficia România şi determinat să aplice programele de reformă”, a mai spus premierul Florin Cîţuhttps://evz.ro/lovitura-pregatita-de-florin-citu-in-timp-ce-ursula-von-der-leyen-va-fi-in-romania.html.

Conferința de presă va fi susținută începând cu ora 17.45, potrivit anunțului făcut de Guvernul României.

Cristian Ghinea o așteaptă pe Ursula von der Leyen cu vești bune

Cu președinta CE se va întâlni și fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. „Voi participa luni la întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene, la invitaţia premierului şi după consultări cu cei doi copreşedinţi ai USR PLUS. Pentru că PNRR este al României”, a scris Ghinea pe Facebook.

Useristul a mai reamintit că premierul Florin Cîţu i-a propus să rămână ministru, dar el a refuzat. „Premierul Cîţu mi-a propus să rămân ministru şi am refuzat, ceea ce confirmă şi el. Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliţiei din care să facă parte USR PLUS sunt fake news.

Am lucrat bine cu premierul şi cu toţi miniştrii din guvern, nu e niciun secret. Obiectivul urmărit cu îndârjire a fost să avem un PNRR viabil, susţinut de toată coaliţia. Am realizat acest obiectiv. Nu este un secret, am mai spus-o: am lucrat efectiv la PNRR şi am reuşit să îl agreez cu Comisia Europeană chiar până în ultima clipă.

Mai exact, până cu câteva ore înainte ca demisiile noastre, ale miniştrilor USR PLUS, să ajungă în Monitorul Oficial. Pentru că PNRR este un plan de ţară care va schimba România pentru generaţii. După ce vom fi construit autostrăzi şi vom fi reîmpădurit România, vom putea spune că am fost acolo. Şi USR PLUS a fost acolo”, a mai scris Cristian Ghinea pe rețeaua de socializare.

„Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este structurat pe 15 componente care acoperă şase piloni: tranziţia verde; transformarea digitală; creşterea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii; coeziunea socială şi teritorială; sănătate, rezilienţă economică, socială şi instituţională; politici pentru noua generaţie”, mai notează CE în comunicatul emis.