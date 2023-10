Apartamentul lui Zelenski, vândut de ruși. Prețul obținut în urma licitației

Apartamentul pe care Zelenski îl deținea în Crimeea a fost vândut de autoritățile ruse prin licitație publică. În cadrul licitației organizată de ruși s-au prezentat doar două persoane.

Apartamentul lui Zelenski, vândut prin licitație publică

Licitația publică organizată de autoritățile ruse a avut loc luni. În cadrul acesteia s-au prezentat doar două persoane. Rusoaica Olga Lipovețkaia a devenit noua proprietară a luxosului apartament pe care Zelenski îl deținea. Ea a oferit 44,3 de milioane de ruble pentru a intra în posesia locuinței respective. Suma reprezintă echivalentul a 473.000 de dolari.

Apartamentul este aflat într-un complex rezidențial de lux din Crimeea. Acesta era înregistrat pe numele Olenei Zelenska și a fost scos la licitație recent. Pentru această proprietate, rușii au lansat un preț de pornire de 24,6 milioane de ruble, echivalentul a 242.875 euro. Volodimir Zelenski deține și alte proprietăți pe teritoriul Ucrainei.

Deține proprietăți în Ucraina și în Anglia

Liderul de la Kiev deține mai multe proprietăți pe teritoriul Ucrainei, dar și în Anglia. De altfel acesta are în proprietate și câteva mașini de lux. Președintele Ucrainei a reușit să-și construiască o imagine nonconformistă, mai ales având în vedere cariera pe care a urmat-o înainte de a intra în politică.

Acesta deține o casă de peste 300 metri pătrați lângă Kiev. De asemenea, Volodimir Zelenski și Olena sunt proprietarii a 6 apartamente în Kiev. Cei doi soți și-au achiziționat o locuință și în Anglia. Președintele Ucrainei a dezvăluit că locuința din Marea Britanie este mereu închiriată. Totodată, acesta deține și două mașini de lux, cu prețuri de peste 200.000 de euro fiecare.

Potrivit declarației de avere, Zelenski deținea în 2020 peste 28,6 milioane UAH. Echivalentul sumei în euro ajunge la aproape 900.000. De asemenea, președintele statului ucrainean este implicat în mai multe afaceri din care încasează sume generoase.

Apartamentul lui Zelenski, vedere la Marea Neagră

Rușii au reușit să obțină în urma vânzării apartamentului 20 milioane de ruble în plus față de prețul de pornire al licitației. Locuința are aproape 200 de metri pătrați și este situată în apropiere de stațiunea balneară Ialta. Apartamentul pe care liderul de la Kiev îl deținea este situat la etajul 5 și are vedere la Marea Neagră.