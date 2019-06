Zece ani de shopping autentic cu FashionUP. Urmează MarketUP!

Retailer-ul FashionUP sărbătorește, în luna iunie, 10 ani de shopping autentic, cu peste 1.000.000 de abonați, potențiali clienți și mai mult de 1,8 milioane de produse vândute. Mai mult, lansează MarketUP! - un one-stop-shop pentru brand-uri și clienți.





MarketUP! este un proiect marca FashionUP, care susține și promovează selleri de fashion din România, oferindu-le expunere pe cel mai important e-commerce de fashion din România. Aceștia au posibilitatea să acceseze un suport esențial în dezvoltarea afacerii lor online: sprijinul unei echipe specializate în marketing online, acces la baza de clienți a FashionUP și prezență în proiectele sale editoriale.

«MarketUP! este aportul nostru pe piața de online, pentru a genera mai multă performanță și autenticitate. În acest proiect sunt implicați parteneri, furnizori, dar și echipa extrem de dedicată a FashionUP. Este un nou pas în maturizarea și dezvoltarea brandului FashionUP, ce vine în mod natural în urma unui alt proiect digital lansat cu succes în 2018 – aplicația mobilă.», completează Mira Anghelescu.

FashionUP aniversează în 2019 10 ani de Tendințe și Dorințe împlinite. Brand-urile prezente pe shop, printre care Adidas, Benetton, Nike, Calvin Klein, Guess, Armani Jeans, Michael Kors, Just Cavalli, La Redoute, Love Moschino, Polaroid, U.S. Polo A.S.S.N. și Converse, reprezintă o marcă a stilului actual, cu selecții ce se aliniază trend-urilor internaționale. Consumatorii sunt constant sursa de inspirație a dezvoltării magazinului online, astfel că, de-a lungul acestor ani, noi categorii de produse au fost adăugate – de la articole sport, la colecții pentru copii și casă.

«FashionUP este mai mult decât o platformă de shopping online, este o experiență ce evoluează odată cu întreaga comunitate de clienți pe care am crescut-o și fidelizat-o cu fiecare comandă. Zece ani de fashion în România înseamnă un capitol bine scris în istoria achizițiilor din mediul digital. Ne bucurăm că am ajuns aici și că am contribuit la schimbarea obiceiului de consum pe plan local și nu numai!», spune Mira Anghelescu, directorul de operațiuni FashionUP.

În 2009, în birourile FashionUP din București erau 5 angajați ce gestionau cele 50 de brand-uri din portofoliu. Prima comandă pe shop a fost plasată în luna iunie, acum zece ani, și a fost o pereche de pantofi. Următorii doi ani aduc o îmbogățire a ofertei, cu accesorii și cosmetice, dar și o creștere considerabilă a numărului de fani pe pagina de Facebook oficială, FashionUP devenind cel mai urmărit cont în rândul magazinelor online.

O noua DEZERTARE in PSD! Deputatul care a FUGIT in partidul lui Ponta! INCREDIBIL ce facuse inainte

Pagina 1 din 2 12