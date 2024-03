Sport Cum a fost închis Victor Pițurcă din cauza viciilor. Cât a stat după gratii fostul selecționer







Victor Pițurcă a stat după gratii pe vremea comunismului din cauza viciilor pe care le-a avut. Vorbim despre jocuri de noroc, mai exact poker, iar motivul pentru care a fost închis este halucinant.

Fostul selecționer Victor Pițurcă a ajuns după gratii pe vremea comunismului pentru că a jucat poker. Acesta a povestit exact cum a fost săltat, dar și motivul halucinant pentru care a fost închis. Pițurcă a refuzat să dea banii miliției, așa că l-au arestat, condamnat și l-au închis.

”Am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo. Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: „Ne dai banii sau te condamnăm?".

Pițurcă: ”Nu vă dau niciun ban”

„Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!". Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva. Doar că oamenii ne-au condamnat într-o zi! Eram în vremea comunismului, iar comuniștii și Miliția făceau ce voiau. Intrau peste tine în casă și te arestau! Făceau orice.

Până la urmă, ce făcusem? Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! ”

În cele din urmă selecționerul a fost scos după intervențiile celor de la Scornicești. Cel care l-ar fi învățat să joace poker este nimeni altul decât Ion Crăciunescu.

Ion Crăciunescu i-a pus cărțile în mână.

”Eram la tineret la Craiova, stăteam în cantonament la Agronomie, care era chiar lângă mine. Stăteam în cantonament și jucam cu Crăciunescu... Până am învățat eu știi câți bani mi-a luat Crăciunescu?”,a spus fostul selecționer.

El a adăugat că peste tot în fotbal se juca poker, dar evident făăr știința miliției. Cu toate acestea de mai bine de 15 ani, Victor Pițurcă spune că nu a mai intrat într-un cazino. El a adugat însă, că Mitică Dragomir încă mai practică astfel de jocuri.