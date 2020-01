Ordonanța care confirmă calitatea de suspect a fostului judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București a fost emisă, pe 11 octombrie 2019, de procuroarea Mihaiela Iorga-Moraru, de la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în dosarul nr. 1603/P/2019.

Ion-Tudoran e suspectat de fals în declarații, efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția și trafic de influență, transmite luju.ro.

Anchetatorii au ajuns la cercetarea judecătorului în urma informațiilor dintr-un dosar deschis în 2013 care îl viza pe fiul acestuia, Alexandru Ion-Tudoran. Este vorba despre un dosar de șantaj constituit în urmă unei plângeri penale formulate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în 20 februarie 2013 de omul de afaceri Cezar Panait. Dosarul care îl viza pe fiul judecătorului Ion-Tudoran a fost trimis, ulterior, la Parchetul Curții de Apel București având nr. 481/P/2013, unde a stat în nelucrare timp de un an, iar apoi a fost declinat la PJS1 sub nr. 42/P/2014, de unde a fost trimis la Secția 4 Poliție sub nr. 1700157/2014.

Pe lângă acest dosar au fost formulate ulterior și alte plângeri penale împotriva lui Tudoran jr. care vizau săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții, dar și exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Toate aceste dosare au fost plimbate de la o unitate de parchet la altă, fiind clasate pe linie, lucru care l-a determinat pe omul de afaceri Cezar Panait să formuleze plângere penală la SIIJ împotriva tuturor procurorilor și ofițerilor care au instrumentat plângerile, acuzându-i că nu au efectuat niciun act de urmărire penală, ci doar au clasate cauzele, știind că este vorba despre fiul judecătorului Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București.

Panait acuză în plângerea penală de la SIIJ că acest fapt „a fost de natură să afecteze modul de soluționare a plângerilor penale formulate, toate fiind clasate în mod nelegal, fără o cercetare serioasă și reală a faptelor sesizate, fără soluționare cererilor mele de probe”.

Omul de afaceri susține că „la nivelul Secției 4 Poliție din cadrul Poliției Sector 1 București, numitul Ion-Tudoran Alexandru a mai avut două dosare penale închise prin intervenția tatălui sau, judecătorul Ion-Tudoran Bogdan”, care vizau circulația pe drumurile publice cu un autoturism furat și înmatriculat cu acte false, precum și un accident rutier.

În plângere se face referire expresă la judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de a cărui poziție s-ar fi folosit fiul acestuia pentru a scapă de acuzațiile de șantaj, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, precum și de cunoștințele acestuia la poliție, parchet sau instanțe.

Surse bine documentate au precizat pentru Lumea Justiției că autoturismul furat și înmatriculat cu acte false ar fi fost folosit de Alexandru Ion-Tudoran, cât și de tatăl acestuia, judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran.

