Meteorologii vin cu noi VEȘTI PROASTE despre vreme! ATENȚIONARE prelungită pentru unele zone. Unde va acționa URGIA

Meteorologii au actualizat, luni seară, progonza meteo din România, emițând o atenționare Cod Galben de vreme severă pentru județul Vaslui, Iași, Galați, Bistrița-Năsăud și județul Maramureș





Codul Galben este valabil până marți dimineață, la ora 2.00. În zonele vizate se vor semnala precipitații mixte. Local, se va depune strat de zăpadă de pânăa la 10 centimetri sau polei.Valabil de la : 17-12-2018 ora 22:00 până la : 18-12-2018 ora 1:00 In zona :: Bârlad, Vaslui, Huși, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Banca, Berezeni, Duda-Epureni, Vinderei, Pădureni, Codăești, Drânceni, Văleni, Zăpodeni, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Hoceni, Epureni, Albești, Tăcuta, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Mălușteni, Bunești-Averești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Miclești, Tătărăni, Șuletea, Deleni, Dănești, Boțești, Vutcani, Tanacu, Ferești, Găgești, Arsura, Viișoara, Blăgești, Crețești, Dodești, Fruntișeni; Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Podu Iloaiei, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Lețcani, Popricani, Voinești, Erbiceni, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Dumești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Valea Lupului, Schitu Duca, Popești, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Gropnița, Horlești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Movileni, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Românești, Grozești, Roșcani;: Galați, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Berești-Meria, Berești, Vânători, Cavadinești, Foltești, Smârdan, Scânteiești, Cuca, Băleni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Rădești, Oancea;: Precipitații mixte, care local vor depune polei.Valabil de la : 17-12-2018 ora 22:00 până la : 18-12-2018 ora 2:00 In zona :: Sighetu Marmației, Borșa, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Săliștea de Sus, Cavnic, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Repedea, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Suciu de Sus, Cupșeni, Săcel, Cernești, Budești, Bogdan Vodă, Lăpuș, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Băiuț, Botiza, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Rona de Jos, Groșii Țibleșului, Oncești, Poienile Izei;: : zona de munte de peste cota 1800 m;: Va continua să ningă și local se va depune strat de zăpadă în jur de 10 cm.

