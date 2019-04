Vom avea Piața NATO în București

Gabriel Leș, ministrul A părării Naționale, a anunţat, ieri, de Z iua NATO, că a demar at pr ocedurile pentru a tr ansforma P iaţa Arsenalului din Capit ală într -un sp aţiu public dedic at Alianţei N ordAtlantice.





Acesta se va numi, evident, Piaţa N ATO. „La 1 5 ani de la aderarea României la Alianţa NordAtlantică, cred că este momentul şi o modalitate de a marca acest reper istoric printr-un demers care să rămână la rândul lui în istorie. Am decis, împreună cu do amna prim-ministru, să demarăm demer surile pentru amenajarea unui spaţiu public deschis tuturor, care să fie dedicat Alianţei Nord-Atlantice, în rândurile căr eia am intr at la 2 9 aprilie 200 4... Vom f ace t oate dilig enţele către autorităţile competente pentru ca această propunere pe c are o lansez astăzi să se materializeze până la finalul acestui an”, a declarat Gabriel Leş.

ULTIMA ORA! Kovesi, succes rasunator la nivel european! A devenit un simbol anticoruptie!

Pagina 1 din 1