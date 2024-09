Planul lui Zelenski. Cum vrea să-l determine pe Putin să accepte pacea

Volodimir Zelenski se află în Statele Unite şi va avea o întrevedere cu președintele Joe Biden. Întâlnirea este programată pentru joi, când intenționează să-i prezinte planul cu care dorește să pună capăt războiului.

Planul victoriei, așa cum l-a numit, va fi prezentat la Casa Albă, iar ulterior Congresului. Liderul de la Kiev crede că, astfel, va reuși să pună capăt invaziei ruse în Ucraina.

Preşedintele ucrainean urmează să fie primit joi de către preşedintele american, Joe Biden. Volodimir Zelenski va prezenta, la Casa Albă, „planul victoriei” prin care dorește să pună capăt invaziei ruse. Ulterior, el va merge cu același proiect și în Congresul american.

Ulterior, preşedintele ucrainean se va întâlni cu cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale de la 5 noiembrie. Este vorba despre Kamala Harris şi Donald Trump.

În programul lui Volodimir Zelenski mai prevăzut un discurs pe care îl va susține în cadrul Adunării Generale a ONU. Scopul declarat al turneului american este de a apăra cauza ţării sale împotriva Rusiei.

We have arrived in the United States. The main objective is to strengthen Ukraine and protect all our people. This war can only be ended with a just peace through global efforts. Everyone who values life can help, and the most effective help is determination. Ukraine’s Victory… pic.twitter.com/nQvqXj8tDO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024