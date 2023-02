Volodimir Zelenski, descris de actori americani drept „un erou al timpului nostru”. Premierea documentarului „Superpower”

Revenit după un sejur la Kiev, Sean Penn, emoţionat, a vorbit pe scenă despre starea de spirit a ucrainenilor care, în opinia sa, „nu s-a schimbat” de la invazie. „Voinţa lor este pur şi simplu întărită”, a adăugat actorul şi regizorul american. ”Există o extraordinară solidaritate şi o unitate care ar trebui să ne inspire pe toţi”, a adăugat el.

Povestea din spatele realizării documentarului „Superpower”

Sean Penn a reuşit să realizeze un film documentar după ce l-a vizitat pe Volodimir Zelenski. Acesta este, de fapt, povestea din spatele realizării documentarului „Superpower”, un portret cinematografic captivant al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în ajunul invaziei militare a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin în februarie 2022.

Sursa foto: variety.com.

„Cinematografia poate inspira şi influenţa oamenii care pot schimba lumea”, a declarat Volodimir Zelenski, joi, în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care a decis să îşi îndrepte reflectoarele către Ucraina.

„Cultura şi cinematografia nu pot fi în afara politicii, atunci când este vorba de o politică de agresiune, de crime în masă, de asasinate, de teroare o politică de război total precum cea a Rusiei” , a continuat preşedintele ucrainean vorbind prin intermediul unei legături video.

„În aceste vremuri, arta nu poate fi neutră” , iar în cazul în care cultura „tace, ea contribuie la rău” , a continuat Zelenski, care a fost actor înainte de a fi ales preşedinte, mulțumind festivalului german care a programat mai multe filme ucrainene şi care şi-a vopsit trofeul Ursul de Aur în galben şi albastru, culorile Ucrainei.

Anne Hathaway, despre Zelenski: „Un erou al timpului nostru”

Zelenski, care a făcut deja apel la susţinere din partea cinematografiei mondiale în deschiderea celei mai recente ediţii a Festivalului de la Cannes, a fost descris mai devreme în aceeași zi drept „un erou al timpului nostru” de către actriţa americană Anne Hathaway.

Ea a prezentat producţia „She Came To Me”, un film aflat în afara competiţiei, care a deschis festivalul, în care joacă alături de Peter Dinklage, unul dintre actorii principali din „Game of Thrones”, şi de Marisa Tomei, cunoscută în special datorită rolurilor din producţii din universul Marvel.



Anne Hathaway a mulţumit Berlinalei pentru că le oferă tuturor ocazia de a amplifica mesajul Ucrainei: „dorinţa aproape universală de pace”. Preşedinta juriului ediţiei din acest an a Berlinalei, Kristen Stewart, a declarat joi dimineaţă că „drept răspuns la o lume care se prăbuşeşte în jurul nostru (…), este o oportunitate imensă de a putea pune în valoare lucruri frumoase”.

Activiștii şi-au lipit mâinile de covorul roşu cu adeziv

Un mesaj aşteptat de doi activişti pentru climă care, în timpul festivităţilor de deschidere, au trecut de barierele de securitate şi şi-au lipit mâinile de covorul roşu cu adeziv. În conformitate cu acţiuni similare organizate de mai multe luni în Germania, activiştii au făcut apel la „stoparea cursei către un infern climatic care va face miliarde de morţi”, potrivit unui comunicat.

La 32 de ani, Kristen Stewart este cea mai tânără preşedintă a juriului din istoria Berlinalei, al treilea cel mai important festival de film din Europa, după Cannes şi Veneţia. Actriţă americană, care a făcut trecerea de la seria „Twilight” la producţii cinematografice independente, în special alături de regizorul şi scenaristul Olivier Assayas, prezidează un juriu majoritar feminin, în care se află actriţa iraniană Golshifteh Farahani, exilată în Franţa, văzută în producţii hollywoodiene, în special în „Paterson”, dar şi cineasta spaniolă Carla Simon, câştigătoare a Ursului de Aur în 2022 cu „Our Suns”.

„Este foarte simbolic să ne aflăm la Berlin, oraşul în care a căzut zidul”, într-o lume în care se construieşte în prezent un alt zid împotriva libertăţii, a declarat artista iraniană făcând referire la Ucraina, dar şi la Iran. Ţara sa, unde regizorul Jafar Panahi tocmai a fost eliberat sub cauţiune după şapte ani de închisoare, se va afla la rândul său în lumina reflectoarelor la o Berlinală care îşi doreşte să fie portavocea artiştilor din rezistenţă. Sâmbătă sunt planificate din nou marşuri de solidaritate cu iranienii.

Printre vedetele prezente la această ediţie a Berllinalei se numără regizorul american Steven Spielberg, venit să îşi prezinte cel mai autobiografic film al său (The Fabelmans) şi va primi un Urs de Aur onorific pentru o carieră, de la „Jaws la „E.T.”, care a schimbat istoria cinematografiei, informează Agerpres.