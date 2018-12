Vocea României. Câţi se aşteptau la VESTEA CARE DEREGLAT RATINGUL? PRO TV arată de ce domină televiziunea din România

Marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro, a fost câştigat de Bogdan Ioan. Cei patru concurenți calificaţi în finală au demonstrat calități vocale incredibile și au ridicat publicul în picioare.





Smiley a câştigat trofeul pentru echipa sa, pentru a treia oară. Timbrul vocal al lui Bogdan i-a atras atenţia lui Smiley încă din etapa audițiilor pe nevăzute. Abilitatea lui Bogdan de a se transpune în piesele pe care le interpretează, l-a convins pe artist.

Smiley a decis în fiecare etapă a competiției să meargă mai departe alături de el, iar publicul l-a ales câștigător vineri seară. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli și În lipsa mea – împreună cu Smiley.

Bogdan a declarat imediat după ce a aflat că este învingător: „Sunt foarte fericit. Mă bucur că oamenii au crezut în mine, le datorez totul și le promit că mă voi apuca serios de studiu. Vreau să fiu din ce în ce mai bun, îmi doresc să am piesele mele și să ne întâlnim în concerte live, să fim mai aproape. E ceva extraordinar pentru mine, vă mulțumesc din suflet.”, scrie cancan.ro.

Nadia Comaneci, DRAMA unei mamei campioane! Copilul ei a venit la ea si... Continuarea e sfasietoare!

Pagina 1 din 1