Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan, întâlnire în stațiunea Soci de la Marea Neagră. Ce promisiuni şi-au făcut cei doi lideri

Întâlnirea dintre Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin este a doua interacțiune directă din ultimele săptămâni. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată la Teheran în iulie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că speră că întâlnirea sa de vineri, de la Soci, cu omologul său rus Vladimir Putin va deschide o nouă „pagină în relaţiile lor”, în timp ce liderul de la Kremlin şi-a exprimat speranţa că va semna un acord pentru întărirea cooperării economice cu Turcia.

După discuţii politice şi economice „foarte productive” între delegaţiile celor două ţări, Erdogan a spus că întrevederea sa cu Putin de la Soci, în sudul Rusiei, „va deschide o pagină foarte diferită” în relaţiile bilaterale.

Recep Tayyip Erdogan a spus că va discuta cu omologul său rus în special despre evoluţiile din Siria, unde Turcia vrea să lanseze o operaţiune militară împotriva miliţiilor kurde pe care le consideră asociate Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

„Să discutăm cu acest prilej evoluţiile din Siria va permite detensionarea regiunii. Solidaritatea noastră în lupta împotriva terorismului este foarte importantă”, a subliniat Erdogan.

Russian President Putin welcomes Turkish President Erdogan in Sochi:

– We’re looking to increase trade with Türkiye

– Türkiye must be praised for historic grain export deal

– We’ll also be discussing a number of other issues pic.twitter.com/mYx0UjHsBs

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 5, 2022