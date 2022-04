Vladimir Putin s-a dezlănţuit! Atac grav la adresa SUA: Vor urma „consecințe imprevizibile”

Rusia a avertizat oficial SUA să nu mai livreze arme Ucrainei. Demersul diplomatic, care a presupus trimiterea unei note diplomatice a cărei copie a fost analizată de The Washington Post, a avut loc în momentul în care președintele Biden a aprobat o extindere a domeniului de aplicare a armelor furnizate Ucrainei.

Este vorba despre un pachet de 800 de milioane de dolari care include obuziere de 155 mm – o îmbunătățire serioasă a artileriei cu rază lungă de acțiune pentru a egala sistemele rusești – drone de apărare de coastă și vehicule blindate, precum și arme antiaeriene și antitanc portabile suplimentare și milioane de cartușe.

Statele Unite au facilitat, de asemenea, expedierea către Ucraina a sistemelor de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, inclusiv expedierea de către Slovacia a lansatoarelor S-300 din epoca sovietică fabricate în Rusia, pe care forțele ucrainene au fost deja antrenate. În schimb, a anunțat administrația săptămâna trecută, Statele Unite desfășoară un sistem de rachete Patriot în Slovacia și se consultă cu Slovacia cu privire la un înlocuitor pe termen lung.

Expedierea armelor, despre care oficialii americani au declarat că o primă tranșă va ajunge în Ucraina în câteva zile, vine în urma unui apel urgent adresat lui Biden de către președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în timp ce se spunea că forțele rusești se mobilizează pentru un asalt major asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei și de-a lungul benzii de coastă care o leagă de Crimeea ocupată de Rusia în sud. Trupele rusești s-au retras în mare parte din cea mai mare parte a părții de nord a țării, inclusiv din jurul capitalei, Kiev, în urma înfrângerilor umilitoare ale armatei ucrainene și ale forțelor de rezistență locale.

Avertismentul Rusiei pentru SUA, în plin război

„Ceea ce ne spun rușii în privat este exact ceea ce noi am spus lumii în mod public – că asistența masivă pe care am oferit-o partenerilor noștri ucraineni se dovedește extraordinar de eficientă”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației, care a vorbit sub rezerva anonimatului despre documentul diplomatic transmis SUA de către Rusia.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze conținutul notei diplomatice de două pagini și/sau răspunsul SUA la mesajul Rusiei.

Experții ruși au sugerat că Moscova, care a catalogat convoaiele de arme care intră în țară drept ținte militare legitime, dar nu le-a atacat până acum, s-ar putea pregăti să facă acest lucru.

„Au vizat depozite de aprovizionare în Ucraina, unde au fost depozitate unele dintre aceste provizii”, a declarat George Beebe, fost director de analiză a Rusiei la CIA și consilier pe probleme de Rusia al fostului vicepreședinte Dick Cheney.

Vor fi atacate țările NATO de la periferia Ucrainei?

„Adevărata întrebare este dacă vor merge dincolo de încercarea de a ținti (armele – n.r.) pe teritoriul ucrainean, vor încerca să lovească convoaiele de aprovizionare în sine și poate țările NATO de la periferia Ucrainei” care servesc drept puncte de transfer pentru livrările americane.

Dacă forțele rusești se poticnesc în următoarea fază a războiului așa cum au făcut-o în prima, „atunci cred că șansele ca Rusia să țintească livrările NATO pe teritoriul NATO cresc considerabil”, a spus Beebe. „A existat o presupunere din partea multora dintre noi, în Occident, că am putea aproviziona ucrainenii cu adevărat fără limite și că nu vom suporta un risc semnificativ de represalii din partea Rusiei”, a spus el. „Cred că rușii vor să trimită un mesaj aici că acest lucru nu este adevărat”.

Nota diplomatică a fost datată marți, când s-a aflat pentru prima dată despre noul pachet de armament care a ridicat la 3,2 miliarde de dolari valoarea totală a ajutorului militar american acordat Ucrainei de la invazia din 24 februarie, potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. Într-un anunț public făcut miercuri, Biden a declarat că acesta va include „noi capacități adaptate la asaltul mai amplu pe care ne așteptăm ca Rusia să îl lanseze în estul Ucrainei”.

Documentul, intitulat „Cu privire la preocupările Rusiei în contextul livrărilor masive de arme și echipamente militare către regimul de la Kiev”, redactat în limba rusă, cu o traducere oferită, a fost transmis Departamentului de Stat de către Ambasada Rusiei la Washington.

Ambasada Rusiei nu a răspuns la solicitările de comentarii din partea jurnaliștilor.

Ce a cerut Putin în nota diplomatică

Printre articolele pe care Rusia le-a identificat ca fiind „cele mai sensibile” se numără „sisteme de rachete cu lansare multiplă”, deși nu se crede că Statele Unite și aliații lor din NATO au furnizat aceste arme Ucrainei. Rusia i-a acuzat pe aliați că au încălcat „principiile riguroase” care guvernează transferul de arme în zonele de conflict și că nu au ținut cont de „amenințarea ca armele de înaltă precizie să cadă în mâinile naționaliștilor radicali, extremiștilor și forțelor banditești din Ucraina”.

Acesta a acuzat NATO că încearcă să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a „abandona” negocierile cu Rusia, care au eșuat până acum, „pentru a continua vărsarea de sânge”. Washingtonul, a afirmat, face presiuni asupra altor țări pentru a opri orice cooperare militară și tehnică cu Rusia, iar pe cele care dețin arme din epoca sovietică să le transfere Ucrainei.

„Facem apel la Statele Unite și la aliații săi să oprească militarizarea iresponsabilă a Ucrainei, care implică consecințe imprevizibile pentru securitatea regională și internațională”, se arată în nota diplomatică.

Ce consecințe riscă să suporte aliații SUA și NATO

Andrew Weiss, fost director al Consiliului Național de Securitate pentru afaceri rusești, ucrainene și eurasiatice, în prezent vicepreședinte pentru studii la Carnegie Endowment for International Peace, a reamintit că președintele rus Vladimir Putin, într-un discurs susținut în dimineața din februarie în care a început războiul, a avertizat că națiunile occidentale se vor confrunta cu „consecințe mai mari decât oricare altele cu care v-ați confruntat în istorie” dacă se vor implica în conflict.

Atenția de la acea vreme s-a concentrat pe faptul că Putin a reamintit că Rusia deține un arsenal nuclear puternic, a spus Weiss, dar a fost, de asemenea, „un avertisment foarte explicit cu privire la faptul că nu trebuie să trimitem arme într-o zonă de conflict”. După ce au trasat o linie roșie, a întrebat el, sunt rușii „înclinați acum să o susțină?”.

Un astfel de atac ar fi „o mișcare de escaladare foarte importantă, în primul rând pentru că reprezintă o amenințare la adresa Occidentului dacă nu sunt capabili să mențină aprovizionarea în Ucraina, ceea ce, prin extensie, ar putea diminua capacitatea de autoapărare a Ucrainei”. Acest risc „nu ar trebui să fie minimalizat”, a spus el, menționând și riscul suplimentar ca o încercare de a lovi un convoi în interiorul Ucrainei să se ducă prost peste graniță, pe teritoriul NATO.

Înalți oficiali americani din domeniul apărării rămân îngrijorați de posibilitatea unor astfel de atacuri. „Nu luăm ca sigură nicio mișcare de arme și sisteme care intră în Ucraina”, a declarat joi Kirby. „Nu în orice zi”.

Kirby a spus că trupele ucrainene aduc armele în Ucraina după ce Statele Unite le aduc în regiune și „cu cât spunem mai puțin despre asta, cu atât mai bine”.