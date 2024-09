Vladimir Putin ar putea ordona lovituri împotriva Occidentului. Scenariul spionilor americani

Vladimir Putin ar putea ordona lovituri mult mai puternice împotriva Ucrainei și chiar a Statelor Unite. Acestea ar fi posibile consecințe dacă armata Kievului primește acceptul să folosească arme cu rază lungă pe teritoriul Rusiei.

Scenariul de natură să stârnească îngrijorare este luat în considerare de serviciile de informații americane. Analiza serviciilor secrete evidențiază riscurile legate de autorizarea acestor lovituri, de către Joe Biden.

Serviciile de informații au făcut o analiză a consecințelor autorizării, acordate de Joe Biden, pentru Ucraina, de a lovi ținte în profunzimea teritoriului rus. Materialul, consultat de New York Times, subliniază riscurile semnificative și beneficiile incerte ale unei decizii în acest sens. Potrivit surselor citate, Vladimir Putin ar putea ordona lovituri cu forță sporită împotriva Ucrainei.

De asemenea, atrag atenția agenții secreți, Rusia ar putea declanșa atacuri letale inclusiv asupra Statelor Unite și a aliaților occidentali. Atât dictatorul Vladimir Putin, cât și alți oficiali de la Moscova, au insistat ca Ucraina să nu primească permisiunea de a folosi rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul rus.

În articolul NYT este citată și o evaluare anterioară. Documentul vorbește despre impactul strategic redus pe care l-ar avea rachetele cu rază lungă asupra războiului. O decizie finală va fi anunțată de președintele Joe Biden după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, la Casa Albă.

Amenințările lui Vladimir Putin și avertizările venite de la serviciile secrete sunt de natură să îngreuneze o decizie finală a președintelui Joe Biden. Oficialii americani spun că răspunsul la cererea Ucrainei, de a permite folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune, este dificil. Pe de altă parte Volodimir Zelenski face eforturi pentru a obține permisiunea de a lovi teritoriul rus.

Vladimir Putin a recurge în mod reculat la amenințări menite să descurajeze SUA și aliații săi să trimită armament mai sofisticat în Ucraina. Criticii acestei atitudini precaute spun că administreația Biden a fost prea reținută.. Iar acest lucru a afectat performanțele Kievului de pe câmpul de luptă. Pe de altă parte, există susținători ai strategiei actuale care subliniază eficiența acesteia în evitarea represaliilor majore ale Rusiei.

Evaluarea serviciilor de informații iau în considerare mai multe potențiale reacții ale Rusiei în cazul în care aliații autorizează Ucraina să efectueze lovituri la distanță lungă cu rachete. Agențiile secrete vorbesc despre acte sporite de sabotaj și incendiere care vor viza infrastructura din întreaga Europă. De asemenea, iau în calcul atacuri potențial letale asupra instalațiilor militare aparținând SUA și aliaților săi.

Potrivit oficialilor americani, cele mai multe sabotaje din Europa au fost orchestrate de GRU, serviciul militar de spionaj rus. Dacă Vladimir Putin va intensifica această campanie, oficialii cred că Kremlinul va opera din umbră. Vor fi vizate instalații militare americane și europene.

„Planul Victoriei” propus de Volodimir Zelenski nu i-a impresionat pe oficialii americani. Administrația lui Joe Biden consideră că acest proiect nu este foarte bine pus la punct. Oficialii americani sunt nemulțumiți de propunerile făcute de președintele ucrainean, conform Wall Street Journal. Măsurile nu sunt de natură să-l impresioneze pe Vladimir Putin și să-l facă să ceară pacea.

Administrația Biden este îngrijorată că lui Zelenski nu are o strategie cuprinzătoare. El solicită doar mai multe arme și ridicarea restricțiilor asupra rachetelor cu rază lungă. Este greu de crezut că Vladimir Putin va răspunde pozitiv.

Interlocutorii publicației au remarcat că propunerile lui Zelenski nu conțin posibile compromisuri, iar aspectele de natură diplomatică și politică sunt prea puțun detaliate.

President Volodymyr Zelensky presented the victory plan to his U.S. counterpart Joe Biden on Sept. 26. Though full details have not been revealed yet, the plan has been presented by Zelensky as a bit to force Russia into peace talks and a fair resolution. https://t.co/f3kgb5WYg8

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 27, 2024