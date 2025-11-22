Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”

Anul trecut, Ponderas Academic Hospital a devenit singurul spital privat din România acreditat pentru transplantul de os - o realizare esențială pentru extinderea opțiunilor terapeutice disponibile pacienților. Această performanță este rezultatul unor investiții constante, al unui management strategic solid și al unui angajament continuu pentru standarde internaționale de excelență. Ponderas Academic Hospital a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru prima acreditare în transplantul de os în medicina privată românească” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”.

