Virgin Radio a schimbat regulile în școli! Pauzele liceenilor altfel decât le știai

Talent Hunt este, cu siguranță, cel mai urmărit concurs de talente dedicat exclusiv liceenilor. Echipa Virgin Radio caută cei mai talentați tineri din liceele din România! Liceenii din România sunt surprinzători, iar talentele descoperite până acum au depășit deja așteptările tuturor.





În licee, numărul 1 Cifrele s-au confirmat și la fiecare vizită pe care echipa Virgin a făcut-o în licee. În căutare de talente gata să impresioneze toată țara, DJ-ii postului au trecut prin liceele din România și au transformat pauzele liceenilor în adevărate show-uri. Muzică, dansatori și cadouri au făcut ca simplele pauze să se transforme în amintiri și poze gata să ia cu asalt rețelele sociale. În cele 15 licee parcurse până acum s-au dat mii de tag-uri pe Instagramul radioului, s-au descoperit peste 70 de talente și s-au înregistrat aproximativ 45 de ore de filmare.

,,Vreau să dau test la voi"

Chris Hype, Bogdan, Shurubel, Ionut, Andrei Niculae și Gabriel Fereșteanu sunt DJ-ii Virgin Radio care au vizitat 15 licee în ultimele câteva săptămâni. Pe lângă muzică și dans, echipa Virgin a avut parte și de multe momente pe care nu le va uita ușor. ,,Liceenii sunt uimtiori și suntem bucuroși că putem să îi cunoaștem, să îi descoperim și să-i susținem. În plus, din fiecare liceu în care am mers, am plecat cu cel puțin o amintire. Știu că la unul dintre licee, o fată de clasa a X-a a început să vorbească despre întâlnirea pe care tocmai o avusese cu unul dintre colegi. Era atât de încântată că au făcut o poză încât nu și-a dat seama că noi auzeam tot ce spune. A fost foarte simpatică și ne-a zis că ar vrea să dea test despre noi că sigur ar lua zece. Cred că urma să dea un test la chimie. A fost amuzant", își amintește Chris Hype. ,,În primul rând, talent hunt-ul a fost gândit ca o experiență în sine și este împărțită în trei etape. În prima etapă, mergem în vizită la licee și îi invităm pe elevi să-și înscrie talentul pe site-ul nostru. Ulterior, cei selectați ajung la radio, acolo unde a fost pregătit special un studio pentru Talent Hunt. După înregistrările din studio, o să înceapă și perioada de vot. Ultima etapă este și cea mai interesantă. Publicul va decide cel mai talentat liceu al campaniei, iar liceenii care au impresionat vor avea parte de un mega party organizat de Virgin Radio dar si de premii speciale care să îi susțină într-o viitoare carieră ", explică organizatorii.

Virgin Radio este postul de radio care a avut cea mai mare creștere de audiență pe publicul comercial la ultima măsurătoare de audiență ajungând la peste 620.000 de ascultători.În plus, tinerii au plasat, cel mai des, Virgin ca prima opțiune atunci când consumă radio-ul.

