„Aurul” din Marea Neagră, slăbiciunea lui Bădălau? Un nume greu din politică iese la atac. Întrebarea-cheie care poate distruge planurile ministrului

Președintele PNL Mehedinți, deputatul Virgil Popescu, a vorbit recent despre moțiunea simplă depusă de PNL împotriva actualului ministru al Energiei, Anton Anton.





Plecând de la motivele care au determinat formațiunea politică să depună moțiune simplă pe energie, deputatul Virgil Popescu a susține că actualul ministru al Econoomiei, Niculae Bădălău, „este interesat ca anumite companii să participe la construcția BRUA”, gazoductul care ar trebui să transporte gazele din Marea Neagră.

„TRANSGAZ, care construiește în momentul de față într-un ritm foarte alert conducta BRUA, un gazoduct care leagă Bulgaria-România-Ungaria și Austria, și prelungește culoarul transversal de aducere de gaze din Azerbaijan către Europa și trece prin România, dintr-o dată e pusă sub semnul întrebării, atât de către ministrul Bădălău, care refuză să-i aprobe Transzagului planul de dezvoltare pe 10 ani sub pretextul că nu a pus bani în buget pentru dezvoltarea distribuției de gaze pe teritoriul românesc. Păi ce treabă are Transgazul cu distrubuția de gaze? Distribuția de gaze este la Ministerul Dezvoltării. Poate fi la Ministerul Energiei, dar nu la operatorul național de transport care asigură transportul de gaze(…)

Pe surse, din Ministerul Economiei, se spune că domnul Bădălău este interesat ca anumite companii să participe la construcția BRUA și din cauza aceasta trage frâna de mână. Sunt niște interese personale și financiare foarte mari. Pe de altă parte, mi se pare ciudat ca, un consilier al premierului pe probleme de energie – domnul Ciocănelea – să ceară anularea licitației pentru conducta Tuzla-Podișor, care face legătura între punctul de intrare al gazelor din Marea Neagră și sistemul de transport național și BRUA.

Păi dacă tu pui în balanță această conductă, înseamnă că pui în balanță exploatarea gazelor din Marea Neagră, înseamnă că ai un interes să blochezi acolo ceva”, a declarat Virgil Popescu la Puterea Știrilor, scrie PS News.

