Virgil Popescu anunță un nou parteneriat cu SUA: „împărtășim opinii comune”. În ce domeniu vom primi expertiză americană

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut luni, 28 martie, la Praga, discuţii cu David M. Turk, secretar adjunct în Departamentul de Energie al SUA. Conform informațiilor prezentate de ministrul Virgil Popescu, discuțiile au avut în vedere posibilitățile de dezvoltare a programului nuclear civil al României. De asemenea, au fost discutate și modalitățile de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

„Astăzi mă aflu la Praga unde am avut o întâlnire de lucru cu David M. Turk, secretar adjunct în Departamentul de Energie al SUA, în marja participării la lucrările grupului pe energie nucleară organizat in cadrul Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC)”, a anunțat ministrul Virgil Popescu.

Potrivit spuselor sale, discuțiile au fost punctuale, legat de dezvoltarea programului nuclear civil al României. De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost abordată și tema aprovizionării cu gaze naturale a țării noastre.

„Am avut discuţii punctuale pe direcţiile ce le urmărim pentru dezvoltarea programului nuclear civil al României dar şi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. David M. Turk are o experienţă vastă în domeniul energiei, având în vedere că a fost şi director executiv adjunct al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA)”, a scris Virgil Popescu, într-o postare pe Facebook.

România colaborează cu SUA în domeniul energiei

Ministrul Virgil Popescu a precizat că parteneriatul dintre România şi Statele Unite în domeniul energiei este deosebit de solid. Iar în prezent, în parteneriat, se caută soluții pentru diversificarea surselor de producere a energiei electrice.

„Împărtăşim opinii comune privind rolul energiei nucleare în procesul de decarbonare, asigurând în acelaşi timp securitatea energetică. Parteneriatul România – SUA pe domeniul energiei este unul solid şi lucrăm împreună cu partenerii americani pentru a întări securitatea energetică a ţării noastre, cu accent pe creşterea surselor de producere a energiei, diversificarea acestora şi integrarea lor în noul model de sistem energetic care să facă faţă provocărilor actuale”, a completat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

România va avea gaze din Marea Neagră

În acest context, în urmă cu câteva zile, ministrul Virgil Popescu a anunțat că anul acesta vor fi exploatate gazele naturale din Marea Neagră. El a precizat, la momentul respectiv, că se fac teste pentru ca gazele să fie introduse în sistemul național de transport. Virgil Popescu estima că România va obține, în acest an, un miliard de metri cubi de gaze, în plus.

„România va avea gaze şi din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja, de către cei de la compania Black Sea Oil&Gas. Se fac deja teste pentru a introduce prima moleculă de gaz în sistemul naţional de transport. Începând de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze în plus”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, Romgaz va finaliza preluarea perimetrului Neptun Deep, de la Exxon. Prin această tranzacţie, cei de la Romgaz preiau şi tehnologia şi contractele aferente pentru începerea lucrărilor.