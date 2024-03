Monden Viorel Cataramă, cavou de 300.000 de euro. Locul de veci are 21 de metri pătrați.







Ca și ceilalți bogați din România și Viorel Cataramă și-a achiziționat cavou la Bellu. Desigur că a fost ales pe sprânceană, iar mai apoi omul de afaceri l-a înfrumusețat după propriul stil. Vorbim de o investiție colosală la acel moment, adică prin anii 2000.

Construcția, care semănă cu un mausoleu, a costat la acel moment nu mai puțin de 700 de milioane de lei. Doar că forma futuristă a cavoului a adus probleme în timp. Mai exact, pe alocuri s-a fisurat și a necesitat și alte lucrări de întreținere.

Cavou cu probleme

Muncitorii acopereau găurile, doar că ulterior apăreau altele și tot așa. Renovarea a durat foarte mult, pentru că lucrarea în sine a fost făcută de mântuială. Asta, în contextual în care pereții sunt groși de nu mai puțin de jumătate de metru. Cripta este pavată cu bucăți de marmură neagră, astfel încât mormântul să aibă un aer cât mai misterios.

Desigur că și dimensiunile mormântului nu sunt de neglijat. Vorbim despre 21 de metri pătrați în care au fost amenajate mai multe locuri de veci. Investiția a fost una destul de serioasă, dar ce nu face omul pentru odihna de veci tihnită, alături de elitele financiare ale acestor vremuri. Potrivit lui Mitică Dragomir, acum cavoul ar valora 300.000 de euro. Viorel Cataramă a învățat să facă bani încă de pe vremea lui Ceaușescu.

Cum a făcut Cataramă bani

”Ușor, simplu de tot. Eu provin din Bacău, dintr-o familie modestă și singura mea șansă în viață a fost să învăț și să muncesc de dimineața până seara. Ceea ce am și făcut! Și am reușit să ajung în 1988 director pentru Europa de Est a unei firme belgiene, așa am luat cunoștință cu economia de piață liberă și cum se fac afacerile, încă din timpul comunismului.

Prin urmare, în 1990 eram pregătit, iar piața româneasacă era complet lipsită de bunuri de folosință îndelungată. Nu se găsea nimic”, a spus omul de afaceri la o emisiune televizată.