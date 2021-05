5 mai

Viermii galbeni de făină uscați – o delicatese europeană. 95.500 de milioane de euro. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 5 mai s-au născut: împăratul Justinian, Karl Marx, Soren Kirkekaard, Henryk Sienkiewicz, Tyrone Power, Tatiana Samoilova, Aurel Stroe, Mihnea Gheorghiu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Neofit, Gaie, Gaian şi Irina.

Încă o zi obişnuită, de lucru, acum două mii de ani, pentru daci. Ca şi acum, dar pe atunci nu era distopia sanitară.

Ieri, 4 mai, statele membre ale UE au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscați în alimentație, ca un aliment nou. Această primă autorizare de introducere a viermilor de făină pe piața UE ca alimente noi are loc în urma unei evaluări științifice riguroase efectuate de EFSA. Noul aliment se poate consuma ca gustare, sub formă de specimene uscate întregi, sau ca ingredient al unor produse alimentare, de exemplu sub formă de pudră în produse proteice, biscuiți sau produse pe bază de aluat.

Parlamentul European a dat undă verde marți, noului program-cadru transnațional de sprijinire a cercetării și inovării în Uniunea Europeană, numit Orizont Europa, dotat cu 95.500 de milioane de euro, cel mai mare buget european pentru știință și inovare până în prezent. Cu 661 de voturi pentru, 5 împotrivă și 33 de abțineri, Parlamentul European a ratificat noul plan pentru perioada 2021-2027 al cărui buget va crește cu 30% față de programul anterior și încă în vigoare, Orizont 2020 și care va avea 5.400 de milioane destinate redresării europene (Next Generation UE), precum și o consolidare suplimentară de 4.500 de milioane de euro.

Aprobarea Parlamentului vine după acordul politic încheiat între cameră și Consiliul UE , în decembrie anul trecut cu privire la bazele și mecanismele fundamentale ale programului prezentat în urmă cu aproape trei ani de Comisia Europeană, care a numit planul „cel mai ambițios din lume”.

Consolidarea cooperării, a științei deschise, care înseamnă acces deschis la publicații și date și inovarea deschisă, sprijinind îmbunătățirea ecosistemelor europene de inovare, vor fi unele dintre pietrele de temelie ale acestui program.

De asemenea, una dintre axele fundamentale pe care le va aborda programul, va fi competitivitatea industrială a Uniunii, creșterea capacității sale de inovare, ocuparea forței de muncă și sprijinirea țărilor cu cele mai scăzute performanțe în cercetare și inovare pentru a reduce decalajul dintre statele membre.

Comisia se așteaptă ca noul program să crească PIB-ul mediu al UE cu 0,08% și 0,19% în termen de 25 de ani și să genereze până la 100 000 de locuri de muncă în activitățile de inovare între 2021 și 2027.

Planul va introduce, de asemenea, o serie de portofolii de acțiuni transdisciplinare (cunoscute sub numele de misiuni ale Uniunii Europene) care vor aborda probleme care afectează cetățenii europeni, cum ar fi sănătatea, digitalizarea și incluziunea socială și vor permite lansarea Consiliului European pentru Inovare (CEI), care va finanța inovațiile de ultimă generație ale IMM-urilor și start-up-urilor.

Este ziua în care o pomenim pe o celebră actriță sovietică născută la Leningrad și care a încetat din acestă viață, simetric, când a împlinit exact 80 de ani. Actrița aceasta frumoasă și talentată, Tatiana Ievghenievna Samoilova a primit un premiu unic în lume. În anul 1958, la Cannes, a primit premiul special al juriului pentru MODESTIE. O s-o revăd pe Tatiana în celebrul film ”Zboară cocorii”, primul film sovietic recunoscut și premiat de Occident.

Apoi o să stau de vorbă cu stelele, să le întreb ce s-a întâmplat cu lumea, de ce a ajuns în halul ăsta de vulgaritate, prostie și decadență – este un cer clar, curățat de nebulozități și am instalat deja refractorul Gina. Probabil că o să-mi răspundă că și ele, stelele, regretă timpul când modestia era o valoare premiată, dar nu este totul pierdut, mâine poate exista o altă șansă, există mereu speranța, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 5 mai 2021

BERBEC Trebuie sa sprijini pe cineva din anturaj care are mare nevoie de ajutor. Ziua de astăzi aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni – care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie, dar şi la serviciu, sau în afaceri. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă, mai bună.

TAUR Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Trebuie să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fii foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui celui sau celei pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

GEMENI Ai o imagine care poate fi mult imbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de anturaj, in general.

RAC Toate felurile de a caştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Astăzi primeşti o informaţie acasă, dacă ești cu munca la domiciliu, sau o sarcină suplimentară la serviciu care te pune pe gânduri. Nu te grăbi! Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, între mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, bineînţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

LEU Astăzi ai noroc. Configuratia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! Este şi o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prietenii adevăraţi. Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter!

FECIOARĂ Ai impresia că ai intrat în criza de timp şi că nimic nu te mai poate salva, se apropie ameninţător un termen, un examen, cum se apropia gheţarul de Titanic. Organizează-te şi poate vei câştiga! Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada menţionată trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

BALANŢĂ Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează, mai ales dacă se referă la sănătatea ta. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Pe seară, relaxează-te! Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. Planetele colective arata aspecte „ilegale”. Ceva se intamplă in anturajul tau apropiat. O intriga, un comploţel, ceva – şoapte in amurg şi intalniri de carvunari pe inserate. Este momentul sa pregatesti contramasurile ! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate.

SCORPION Se pastreaza aspectele complexe cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a anturajului fata de tine. Aşa că nu-i deranja azi, că nu au timp de tine! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău elitist se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de bârfe suculente, intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează farmazoneriile şi tot felul de societăţi secrete elitiste. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, la acest început gotic de muson de lună mai. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt…

SĂGETĂTOR Încearca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Săgetătorului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, au motive. Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou!

CAPRICORN Nu te repezi sa tragi concluziile care se impun, partenerul tău joacă un “joc secund” aşa încit trebuie să vezi in umbra celor afişate. Există în tine o doză de naivitate adolescentina! Orice vârstă ai avea. Dar, o creştere a energiei, a capacităţii de activitate. Ziua de astăzi este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

VĂRSĂTOR Situaţia la serviciu, sau acasă, pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi arborarea unui zâmbet. Evită polemicile şi activitatea ta poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire. Este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău este de reaşezare şi regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, din zodie, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai uşoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” – păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te va proteja in continuare! Ai incredere!

PEŞTI Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Trebuie să treci repede peste ele, pentru că ai o zi foarte plină! Dar, poate fi chiar o perioadă monotonă: când prea cald, când prea altfel – dacă poți, vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare, sau sine die. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice.