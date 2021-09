VIDEO care sfidează SUA. Talibanii au organizat o Paradă a Victoriei prezentând echipament militar american

Luptătorii islamiști au organizat parade ale victoriei miercuri în Kandahar, al doilea oraș ca mărime din Afganistan, în timp ce au prezentat echipamentele militare americane pe care le-au capturat, scrie presa americană.

Videoclipurile prezentate mia jos arătau luptători talibani puternic înarmați, care erau îmbarcați unui șir lung de Humvees și a altor vehicule tactice în timp ce conduceau de-a lungul unei autostrăzi. În alte scene jenante pentru SUA, un elicopter Black Hawk zboară în cercuri deasupra coloanei.

Mulți militanți talibani ar putea fi văzuți, de asemenea, prezentând puști americane M16 și alte arme folosite de forțele SUA, NATO și afgane în timpul războiului de 20 de ani. Valoarea armelor și echipamentelor abandonate de SUA nu a fost anunțată oficial, dar este probabil să fie de sute de milioane de dolari.

Forța aeriană afgană opera 167 de avioane, inclusiv elicoptere și avioane, la sfârșitul lunii iunie, potrivit inspectorului general al SUA pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), un Watch-Dog al guvernului SUA.

Înainte de căderea Kabul, Uzbekistanul a dezvăluit că soldații afgani fugiseră în țara vecină cu 22 de avioane militare și 24 de elicoptere. Nu se știe câte alte avioane sau elicoptere afgane, dacă există, au fost folosite în mijlocul evacuărilor haotice – dar lasă cel puțin 121 de avioane în mâinile luptătorilor talibani.

Generalul Kenneth McKenzie, șeful Comandamentului Central SUA, a prezentat luni o listă de echipamente pe care SUA le-au lăsat la aeroportul din Kabul când ultimele trupe s-au retras. Acesta a inclus un sistem defensiv pentru rachete C-RAM, aproximativ 70 de vehicule concepute pentru a proteja împotriva exploziilor și cel puțin 27 de Humvees.

SUA insistă că echipamentul militar pe care l-a abandonat a fost dezactivat înainte de a fugi din Kabul.

Dar talibanii au confiscat și hardware-ul pe care îl foloseau forțele de securitate afgane – care a fost finanțat de SUA în timpul războiului de zeci de ani.

Biden, care a fost atacat de critici în legătură cu modul în care a tratat retragerea, a rămas sfidător marți în timpul unei adrese adresate națiunii: „Aceasta este decizia corectă. O decizie înțeleaptă. Și cea mai bună decizie pentru America ”, a spus el.

În ciuda faptului că 13 membri ai forțelor SUA și a peste 170 de afgani care au murit săptămâna trecută într-un atac ISIS în afara aeroportului din Kabul, Biden a salutat operațiunea drept „un succes extraordinar”.

„Nicio națiune nu a făcut vreodată așa ceva în toată istoria; doar Statele Unite au avut capacitatea, voința și capacitatea de a face acest lucru ”, a spus Biden.

Marți mai devreme, fostul președinte Donald Trump a criticat actuala administrație pentru că a lăsat arme și echipamente militare în mâinile talibanilor. Trump a susținut că „fiecare șurub, fiecare cui” ar fi trebuit luat.

„A lăsa în urmă acel echipament, miliarde și miliarde de echipamente, (Biden) este nebun”, a spus el pentru Fox Business. „Este de neconceput. „Ar trebui bombardat. Nu le putem lăsa acel echipament militar.”

