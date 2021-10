VIDEO. Mărturisirile actriței Elvira Deatcu. Pentru cel mai important rol din viața ei nu a făcut nicio repetiție

Actrița din serialul VLAD a visat să aibă trei copii, însă Dumnezeu i-a dăruit doar doi băieți. Filip și Luca au împlinit-o din toate punctele de vedere și, așa cum mărturisește, acum se gândește cu groază la ziua în care vor vrea să plece de acasă, de lângă ea.

„Pentru rolul de mamă nu te antrenează nimeni, din păcate nu există un manual pe care să-l primești la naștere, să ți se spună cum să devii o mamă cât mai aproape de ideal. Învățăm și învățăm și greșind, din păcate pentru noi și pentru copiii noștri. Eu mi-am dorit foarte tare să fiu mamă. Scopul meu în viață a fost să fiu mamă a trei copii. Mi-a ieșit, dar am doar doi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dar”, a povestit Elvira Deatcu pentru EVZ.

Are o relație extrem de apropiată cu cei doi băieți

Cu o carieră înfloritoare și extrem de multe proiecte la activ, Elvira a știut totuși cum să-și gestioneze timpul astfel încât să fie o prezentă constantă în viața băieților săi și să aibă cu ei o relație extrem de apropiată. Astfel că, momentul în care fiul cel mare, Luca a ales să urmeze o facultate în străinătate a fost unul extrem de greu pentru ea.

„Ne-am despărțit de Luca pentru că este student la arhitectură la Milano. Eu sunt o mamă posesivă sau nu știu cum să zic. Am fost foarte prezentă în viața lor și mă bucur să stau cu ei, să petrec timp cu ei. Îmi place foarte tare. El și-a dorit foarte tare Milano, arhitectură. Este complicat pentru că noi am stat și toți patru, unii peste alții, suntem foarte apropiați noi ca familie. Luca este foarte introvertit, nu este cu sentimentele la vedere, și acum în fiecare conversație, în fiecare zi, îmi trimite inimioare, iar eu mă țin tare să nu-l înmoi. Soțul meu se uită prin casă și-mi spune că îi este dor de el”, ne-a mai povestit actrița care s-a mutat pentru câteva zile în Italia ca să-l ajute pe fiul cel mare să se acomodeze, dar și pentru a-și putea lua rămas bun mai ușor de la el.

„Ne-am dus toți cu el să-l instalăm. Nu îți arăt ce mâini am, că m-am dus să fac șmotru. Nu am găsit loc la cămin pentru că se pare că numai 15% dintre studenți au loc în cămin, drept pentru care am luat o gazdă foarte aproape de Universitate. O garsonieră de 21 mp. Acum să ne ajute Dumnezeu să putem să-l ținem că sun totuși 5 ani de școală. Încep să mă acomodez pentru atunci când va pleca de tot de acasă. Încerc să mă acomodez pentru că totuși este o despărțire, el va veni doar în vacanțe. Eu mi-aș dori foarte tare să se întoarcă la sfârșit să lucreze în țară, dar am îndoieli, am revolte, am semne de întrebare și nu cred că va veni aici”, a mai povestit Elvira pentru EVZ.

„I-am pupat în toate locurile”

În România a rămas cu fiul cel mic, Filip, care spre fericirea ei este extrem de mămos, lucru care o ajută să treacă mai ușor peste faptul că nu-i are acasă pe ambii copii.

„Filip este foarte extrovertit și toată ziua îmi zice că mă iubește, că sunt cea mai frumoasă, că sunt prințesa lui. Ne pupăm și ne iubim de zeci de ori pe zi. Am încercat, de când am început cu Capacitatea lui Luca să nu pună presiune pe el pentru că lui Luca i-au cam ieșit lucrurile până acum, adică ce și-a pus în cap, așa s-a întâmplat, și atunci am avut grijă, de câte ori ne manifestam bucuria, satisfacția, mândria față de realizările lui Luca, tot timpul mergeam și îl felicitam și pe el. Nu voiam să punem o presiune pe el. Oricum îl are reper pe fratele mai mare și aș vrea să rămânem echilibrați, să rămânem cu mințile acasă, să-l creștem frumos și echilibrat și pe el”, ne-a mai povestit amuzată actrița.

În ciuda faptului că sunt deja adolescenți, Luca și Filip nu se rușinează atunci când mama lor vrea să-i pupe sau să îi drăgălească în public. „Eu i-am pupat de când i-am scos din burtă. I-am pupat în toate locurile. Nu mai am voie acum. Filip este și el foarte pupăcios. Nu trebuie să-i cer eu, este el călare peste mine”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu