Dacă pe Horațiu Mălăele fotoreporterii EVZ îl întâlnesc destul de des pe terenul de tenis, Cristian Tudor Popescu este o prezență mai rară. Cu toate că tenisul este una dintre marile lui pasiuni, fostul ziarist declara acum mai bine de 10 ani că va juca tenis până la 60 de ani. Ajuns la aproape 65 de ani, CTP încă se ține de această pasiune și pare că face față cu brio partenerilor de pe teren. Zilele trecute jurnalistul i-a ținut piept mult mai antrenatului Horațiu Mălăele. Deși se apropie de 69 de ani, Horațiu Mălăele se descurcă mai bine pe teren, asta și datorită faptului că își face timp să se antreneze mai des, dar și pentru că CTP are o problemă de sănătate, fiind nevoit să poarte genunchiere atunci când își solicită mai mult timp picioarele. Chiar și în aceste condiții, cei doi au jucat ca niște profesioniști, punându-se reciproc în dificultate.

Nu mai au condiția fizică de altă dată

Pentru că era doar un meci amical, o întâlnire între doi prieteni care vor să facă mișcare împreună, Cristian Tudor Popescu și Horațiu Mălăele nu au respectat întocmai regulile jocului, ci au luat pauza atunci când au simțit nevoia. După mai multe serve, pe care le câștigau ba unul, ba celălalt, cei doi s-au dus către bănci pentru a se odihni un pic. Chiar dacă este evident că au un tonus bun, se mișcă foarte bine în teren și sunt destul de agili, trebuie totuși să ținem cont că nu mai au condiția fizică de altă dată.

CTP a câștigat două partide cu Ion Țiriac

Deși a jucat tenis la nivel hobby și a participat la diverse turnee prin țară, Cristian Tudor Popescu s-a întâlnit pe teren și cu jucători profesioniști de tenis. Cea mai mare realizare pentru un pasionat al „sportului alb” este să joace împotriva unui participant la turneele de Mare Șlem, în cazul de față pentru CTP, partida cu Ion Țiriac. „Am scor pozitiv la Ion Țiriac! L-am bătut pe Țiriac de două ori. Mai întâi a fost un meci de dublu în care am câștigat, Țiriac juca c împreună cu Raluca Sandu, care a fost jucătoare bună. La sfârșit, îmi amintesc că ultimul punct l-am făcut eu: am trimis o dreaptă în lung de linie, în culoarul de dublu, Țiriac fiind la fileu, iar mingea a mușcat tușa de dublu. Țiriac s-a întorc, s-a uitat, după care s-a întors la Raluca Sandu și a întrebat din cap: „E bună?”, a afirmat Cristian Tudor Popescu în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.