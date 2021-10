VIDEO/ El este cel mai discret milionar din România! Nimeni nu știe care este averea lui exactă

Fotoreporterii EVZ l-au găsit însă pe terasa unui restaurant din zona Dorobanți. Îmbrăcat sport, cu un outfit în tendințele actuale, omul de afaceri a coborât din una dintre mașinile de lux pe care le are în garaj. Deși are aproape 70 de ani, Yoav nu își arată deloc vârsta.

Dacă imediat după divorțul de Oana Cuzino s-a zvonit că și-a refăcut viața amoroasă fie alături de foste manechine de succes, „fete de oraș” sau chiar Tania Budi, de câțiva ani, Stern nu a mai fost fotografiat în compania niciunei doamne sau domnișoare. Tot singur a venit și zilele trecute la întâlnirea cu un amic.

Se menține în formă

Faptul că reușește să-și ascundă vârsta din buletin se datorează și faptului că în urmă cu 5 ani Yoav și-a făcut o operație de mișcorare a stomacului, în urma căreia a reușit să slăbească mai bine de 50 de kilograme. După ce și-a schimbat stilul de viață, alimentația, dar mai ales garderoba, oricine îl vede pentru prima dată nu se duce cu gândul că omul de afaceri este cu 20 de ani mai în vârstă decât fosta lui soție, Oana Cuzino. Pentru a nu risca să ajungă din nou la kilogramele de înaintea operației la stomac, Yoav Stern are mare grijă la alimentație. Dovadă că, la întâlnirea cu amicul său, omul de afaceri și-a comandat o băutură naturală, fără alcool.

Are ceasuri de aproape 3 milioane de euro

Deși avea o ținută simplă, all black, Yoav ieșea în evidență cu accesoriile pe care le purta. Așa cum vă spuneam mai sus, nimeni nu poate spune exact care este adevărata avere a israelianului, însă există speculații că doar Oanei Cuzino i-a dat la divorț terenuri în valoare de 8 milioane de euro. Colecționar de mașini de lux, în garajul său aflându-se mărci precum Porsche, McLaren MP4-12 C sau Rolls Royce, se zvonește că numai ceasurile omului de afaceri ar ajunge la o valoare de aproape 3 milioane de euro. Acestea, plus terenurile și imobilele pe care le deține îl plasează pe Yoav printre cei mai bogați oameni din România.