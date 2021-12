VIDEO. Cum a reacționat arhitectul Omid Ghannadi când un băiat de 15 ani l-a rugat să se înscrie la cursurile lui. „Când l-am cunoscut mi-am dat seama că trebuia să vină la 10 ani”

Pe Ștefan Dobre l-am cunoscut la „Festivalul brazilor de Crăciun” unde a venit cu un exponat care a fost licitat cu suma record de 110.000 de euro.

„Aici se află visul mai multor oameni. Cei 200 de oameni de la Inside Academy pentru visul familiei Melinte, o familie cu o mamă foarte bolnavă și 7 copii premianți la școală. Am venit să facem un târg. Ștefan este cel mai tânăr cursant de la noi, a aflat de această cauză și am venit împreună să facem un târg cum spuneam, să cumpărăm educație pentru copiii vulnerabili din România, să asigurăm viitorul României și să dăm în shimb, din partea Inside Academy, o locuință familiei Melinte. Dăm startul unui proiect măreț care nu se termină în seara asta, așa cum nici proiectul „Salvați copiii” nu se termină în seara asta. Bradul este în ghiveci, poate fi plantat, iar cel care îl va licita, îl va putea privi de fiecare dată și se va putea gândi că s-a salvat viața unei familii”, ne-a declarat Omid Ghannadi, inițiatorul proiectului și profesorul lui Ștefan.

Tânărul nu doar că este cel mai mic elev al lui Omid, dar deja profesează în domeniu, având chiar colaborări și cu emisiunea „Visuri la cheie”. „Acum am 16 ani. Aveam 15 ani când am făcut cursul. De vreo trei ani am pasiunea asta și de jumătate de an am terminat Inside Academy, iar acum urmează facultatea și după cariera”, a povestit Ștefan pentru Evenimentul Zilei. Când alți tineri de vârsta lui nu știu ce filmulețe să mai posteze pe TikTok sau Instagram, Ștefan face arhitectură și design de interior, spre șocul profesorilor săi.

„El a insistat foarte mult până l-am luat noi la curs pentru că îți dai seama primești un mesaj de la un băiat de 15 ani care vrea să facă design de interior te gândești de mai multe ori. Dar el a insistat foarte mult și când l-am cunoscut mi-am dat seama că trebuia să vină la 12 ani, la 10 ani. El deja activează în domeniu. A făcut intershil la Alina Vîlcu și face în continuare, a fost implicat în proiectele de la „Visuri la cheie”, a mai povestit amuzat arhitectul Omid Ghannadi pentru EVZ.

Din fericire, la această „nebunie” au participat și părinții, care nu s-au pus în calea dorinței lui. „Părinții mei nu au prea zis mai nimic că nu prea am discutat despre asta. A fost decizia mea să mă înscriu. Mi-au zis că bine, văd eu ce fac pe la curs”.

