VIDEO. Codin Maticiuc are planuri „mărețe” cu fiica lui, Smaranda. „O încui în subsol pe la 15 ani și îi dau voie să iasă pe la 21-22”

Nu doar că nu spera, dar nici lui nu-i vine să creadă că fiica lui, Smaranda, îi seamănă perfect, nu doar fizic, cât și comportamental.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/12

. „E Fecioara Maria și feciorul Codin, care mai fac copii singuri. Este prima oară în istoria mea, de când mă știu, când lumea îmi spune că sunt frumos. Asta pentru că Smaranda seamănă leit cu mine. De fapt lumea îmi zice că ce frumos e copilul meu și cât de mult seamănă cu mine și prin urmare sunt și eu frumos”, ne-a declarat în stilul său umoristic, Codin Maticiuc. În tot acest timp, mama micuței nu pare deranjată de faptul că îi are în casă pe Codin și mini Codin.

„Știi de ce nu se oftică ? Pentru că ea mai are un băiat care, atenție, când avea 3 ani era copia fidelă a tatălui său și acum ușor-ușor, s-a dus și spre ea. E unde 50-50. S-ar putea, ca la un moment dat, Smaranda, să ia o direcție și către ea. Eu n-am nicio problemă dacă nu o să mai fie copia mea fidelă pentru că sincer îți spun, inițial speram să semene cu ea, nu mă gândeam că dacă seamănă cu mine o să iasă urât. Ceva s-a întâmplat și a ieșit un copil frumos”, a mai declarat Codin pentru EVZ.

Inventează deja povești

Codin este cu atât mai mândru atunci când vede că micuța are înclinații artistice, asemenea lui. „E destul de „fetiță”, dar mi se pare că mă moștenește, dar s-ar putea să fie din educație pentru că și ea crescută parțial și de mama mea. O simt că inventează povești. Nu numai că cere tot timpul povești, dar le și crează. S-ar putea să aibă o latură creativă de ceva scris, inventat, compus”, ne-a mai spus Codin.

Producătorul filmului „Miami Bici” încearcă să o țină cât mai mult în zona asta de povești și încearcă să-i creeze un spațiu care să-i permită să-și dezvolte creativitatea încât este dispus să o ducă anual pe tărâmul magic de la Disneyland. „Plănuiesc acum, la final de septembrie, să o duc la Disneyland. E momentul ăla bun pentru ea, deși are doar doi ani și jumătate, când poate să trăiască povestea de acolo, magia. Eu aș duce-o o dată pe an. Mi se pare atât de frumos acolo că nu aș avea o problemă să o duc an de an.

Nu e greu să o duci o dată pe an, dacă îți permiți. Dacă nu mi-ar permite bugetul cu siguranță nu aș duce-o acum, dar dacă pot să o duc, de ce să nu fac asta? O dată pe an nu o să mor”, ne-a mai spus actorul. Cu toate aceste momente de răsfăț, Codin chiar crede că peste câțiva ani își va schimba complet atitudinea. Trecând peste faptul că el a fost unul dintre cei mai petrecăreți băieți din România și abia dacă rata vreun weekend fără să petreacă în cluburi, Maticiuc își imaginează că fiica lui va lua contact cu viața de noapte abia după ce va împlini 22 de ani.

„Când o să fie mare o să fiu foarte dur. Atenție Smaranda. Nu o să ai voie nicăeri, o să fii încuiată în subsol. O încui pe la 15 ani și îi dau voie să iasă pe la 21-22 ani să înceapă să iasă în lume”, ne-a mai declarat Codin.

Video: Răzvan Vălcăneanțu