Oana Roman și Vica Blochina nu se menajeză. Și-au aruncat cuvinte greu de reprodus

Vica Blochina a acuzat-o pe Oana Roman își editează prea mult pozele de pe Instagram și că păcălește oamenii, făcând reclamă la un ceai de slăbit. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a mai spus că aceasta îi minte internauți pentru bani.

„Doamne, ce ESCROCHERIE … Refuz să cred că OANA prelucrează aceste poze. Mă întreb dacă chiar a văzut aceste postări … E mai slabă ca Raluca Bădulescu. Cine naiba mai crede vreodată în acest PRODUS … Cei care faceți asemenea trucaje … Asta se numește ESCROCHERIE, duceți populația în EROARE … păcăliți ca să vindeți”, a transmis Vica Blochina, prin intermediul unui mesaj pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Vica Blochina o acuză pe Oana Roman

Vica a declarat că nimeni nu poate slăbi doar cu ajutorul unui ceai de slăbit și că Oana Roman este în stare să facă orice pentru bani. Ea a mai spus că Oana Roman nu bea niciodată ceai pentru că nu îi place și că își bate joc de oameni pentru 500 de euro.

„S-a enervat Oana. Nu te supăra, dar tu cu acest ceai ai slăbit în 5 zile mai mult ca mine cu operație bariatrică … Asta da produs minune. Ești cea mai mincinoasă ființă din Univers. Escroacă nenorocită, de duci lumea în eroare pentru 500 de euro. Marș. Tu nici măcar nu bei ceai, că nu îți place”, a continuat Vica Blochina.

Susține că a slăbit cu ajutorul acestui ceai

Oana Roman a declarat că ceaiul chiar a ajutat-o în procesul de slăbit și că nu face reclamă la produse pe care nu le folosește.

„Poza asta e făcută aseară, am pus și un video. Asta e forma mea azi. Punct. Și da, ceaiul m-a ajutat foarte mult în acest proces de slăbire de 2 ani încoace”, s-a apărat fiica lui Petre Roman pe Instagram.

Oana Roman o dă în judecată pe Vica Blochina

Oana a spus că o va da în judecată pe fosta amantă a lui Victor Pițurcă și că îi va cere despăgubiri mari. Ea a reamintit că a mai câștigat un proces civil în instanță pentru calomnie și denigrare și că își va face dreptate și de data aceasta.

„În același timp, după cum unii știu, am câștigat un proces civil în instanță pentru calomnie, denigrare și pentru care am câștigat daune morale suma de 25.000 de lei. Voi mai câștiga unul pentru că voi mai face încă un proces, dar de data aceasta în plus voi cere instanței să desemneze un expert independent căruia să îi pun la dispoziție telefonul meu din care să extragă pozele din el și să facă o expertiză tehnică prin care să vadă dacă acele poze despre care se face atât tam tam sunt editate sau nu. Ca să încheiem discuția și să fiu despăgubită moral și material pentru toate denigările și minciunile fără probe care se vehiculează în spațiul public”, a spus Oana Roman.