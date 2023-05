Vica Blochina, acuzații grave la adresa lui Victor Pițurcă. Ce spune că ar fi încercat să facă fostul selecționer

Doar că fosta balerină de origine lituaniană, Vica Blochina, își dorea enorm un copil și să devină mamă, așa că nu a putut să nu păstreze sarcina. Această dezvăluire a fost făcută în cadrul unui podcast. ”Eu sunt un om rece și cu copilul meu am fost la fel. Mi-am dorit copil. Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil.

Eu am rămas însărcinată de ziua mea și… am rămas. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt”, a povestit Vica Blochina în acel podcast. Astfel că, deși Victor Pițurcă a încercat să o convingă să facă avort, Vica Blochina nu l-a ascultat și a dus sarcina până la capăt, dorindu-și să aibă un copil. Așa că în acest moment cei doi au un băiat care de un an de zile stă mai mult la tatăl lui, cu acordul mamei sale. În trecut cei doi s-au judecat ani de zile pentru pensia alimentară pe care Vica i-a cerut-o fostului antrenor. Acesta s-a opus inclusiv testului de paternitate, pe care în cele din urmă l-a făcut și care a atestat că Edan este fiul lui. Drept urmare acesta a trebuit să îl recunoască pe copil și să îi plătească pensie alimentară.

Vica Blochina a vorbit despre relațiile pe care le-a avut, după ce aventura cu Victor Pițurcă s-a sfârșit. Fosta balerină a mărtutisit că a încercat să își refacă viața alături de alți bărbați, dar a ajuns să se răzbune pe aceștia din cauza fostului selecționer. Mai mult decât atât, foștii ei iubiți au avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

„Îmi plăcea să mă și răzbun. După Pițurcă, bărbații cu care am fost au ajuns la psiholog după ce le spuneam că îi părăsesc. Aveam o asemenea abilitate să se îndrăgostească de mine și să îi părăsesc. Nu îmi părea rău că suferă. Îi vedeam că suferă și îmi plăcea”, a mărturisit Vica Blochina. Fosta concurentă de la „Survivor” a mai adăugat că s-a implicat foarte puțin în aceste relații, iar partenerii ei o iubeau foarte mult. „Erau bărbați puternici. Eu în momentul ăla mă simțeam bine. Niciodată nu am iubit la fel de mult cât eram iubită”.