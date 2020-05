Marian Drăgulescu a povestit cum a trăit în ultimele două săptămâni, în Complexul Sportiv de la Izvorani, acolo unde a stat izolat și a mâncat doar în cameră. Gimnastul se pregătește pentru Jocurile Olimpice de Vară găzduite de Tpkyo în 2021 și a acordat un interviu publicat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Ne bucură foarte tare că ne putem antrena în bazele noastre sportive. Ăsta e un plus, chiar dacă suntem în continuare în izolare şi carantină. Abia aşteptăm ca măsurile să se relaxeze, să fie mai uşoare. Mă aşteptam ca în baza sportivă să fim liberi, să facem tot ce dorim, să putem mânca împreună la restaurantul de aici, să putem face saună sau piscină.

Din păcate aceste lucruri nu le putem face. În continuare mâncăm fiecare în camera lui, în casolete, cu tacâmuri de plastic. În continuare nu avem voie la saună sau piscină. Şi în continuare nu avem voie să socializăm.

Chiar dacă a fost această pandemie şi nu am putut intra în baze, majoritatea dintre noi, sportivii, ne-am antrenat acasă, aşa că pregătirea nu am luat-o de la zero. Referitor la participarea la competiţii, eu cred că trei luni de pregătire sunt suficiente astfel încât să fim în formă. Îmi este foarte dor de competiţii, bineînţeles.

Altă motivaţie ai la antrenamente atunci când ai un obiectiv clar, o competiţie, pentru că ştii pentru ce te pregăteşti. Deocamdată nu e nicio competiţie fixată pentru anul acesta. Aşteptăm şi noi ca într-o lună, maximum două, să aflăm ce competiţii de gimnastică mai putem avea în 2020″, a povestit gimnastul român.

Sportivii „tricolori” din cadrul loturilor olimpice și-au reluat pregătirea la data de 15 mai, după ieșirea din starea de urgneță. Condițiile de antrenament sunt speciale. Ei sunt testați înainte de a intra în cantonament și se pregătesc în grupuri restrânse, respectând distanțarea fizică.