Viață după moarte. O Voce puternică

O premoniție ar fi salvat pe cineva de la moarte într-un accident de mașină, a susținut supraviețuitorul. O femeie, cunoscută doar sub numele de Ramona M. pentru a-și proteja anonimatul, a povestit că a scăpat de o moarte accidentală după ce a „ieșit în afara” corpului ei. În mod incredibil, ea crede că doar o presimțire paranormală imediat înainte de accidentul de mașină îi oferă informații care i-ar fi putut salva viața.

Ramona a povestit incidentul aparent din 2003 pe site-ul Fundației Near-Death Experience Foundation (NDERF), care a spus: „Încercam să ajung acasă, mergând repede. Conduceam pe drumurile lăturalnice noaptea târziu. Plouase, așa că drumurile erau alunecoase și era extrem de ceață. O mașină mă urmărea și mă făcea să fiu nervoasă. Așadar, am accelerat. Am continuat să accelerez. Încă simțeam că mașina era în urma mea. Am intrat tare într-o curbă în formă de S, și am simțit cum fuge partea din spate a mașinii. Tocmai avusesem un curs de formare a șoferului care mă învăța exact cum să corectez acest lucru”.

Cu toate acestea, în acest moment, ea crede că „a părăsit în mod clar corpul” și a dobândit o stare de conștiință mai înaltă care i-a spus ce să facă. Ea a spus: „Înainte să pot acționa așa cum fusesem învățată la curs, am auzit o voce puternică și am simțit că trebuie să face ce-mi spune. În același timp, vocea a avut asupra mea un efect pașnic, de predare.” Vocea mi-a spus: „Ia mâinile de pe volan. Am luat mâinile și am închis ochii. Timpul a încetinit pe măsură ce partea din spate a mașinii se învârtea.”

„Mi s-a părut că sunt undeva sus și mă uit la mașină. Vedeam cum cu o mișcarea lentă, partea din spate a mașinii a revenit la normal. Derapajul a continuat și mașina s-a lovit de un stâlp, la marginea drumului.” În acest moment Ramona spune că era o confuzie generată de timp și spațiu: „Totul părea să se întâmple deodată; sau timpul s-a oprit sau și-a pierdut orice semnificație.” Ea a mai spus: „Timpul a încetinit, s-a oprit, până la punctul în care am vedeam timpul și spațiul ”. Viață după moarte. O Voce puternică.

În clipa următoare, femeia a fost pe deplin conștientă că a supraviețuit misterios accidentului ce-i putea fi fatal. Ea a spus: „M-am trezit brusc din starea aia. Cân m-am uitat în jur am văzut că mașina era în întregime încolăcită în jurul stâlpului. Stâlpul străpunsese întreaga mașină, ajunsese lângă mine. Întreaga mașină a fost distrusă, cu excepția locului șoferului. Restul poveștii este tulbure, nu-mi amintesc cum am ieșit, cum au venit ambulanța și mașina de pompieri. Îmi amintesc că mirosea a benzină peste tot.”

Cu toate că aceste relatări descriu niște experiențe considerate de oameni reale, majoritatea covârșitoare a oamenilor de știință consideră că experiențele de viață aproape moarte sunt de fapt asociate cu creșterea activității creierului în circumstanțe extraordinare. Un studiu important făcut de cercetătorii de la Universitatea din Michigan presupunea inducerea stopului cardiac la șobolani, monitorizând simultan activitatea creierului. Au descoperit o creștere semnificativă a activității creierului în ultimele câteva secunde din viața rozătoarelor. Aceasta poate fi o posibilă explicație.