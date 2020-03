În cel mai nou episod al reality-ului Prodanca și Reghe în „Preţul succesului”, difuzat duminică această, de la 19:45, la Antena Stars, Anamaria vorbește despre un moment foarte dureros din viața lor.

„Puteam să mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o întrerupere de sarcină, aşa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Și cred că ceva acolo nu a funcţionat şi decât sã fi nãscut un copil care ar fi avut probleme, probabil că este mai bine că s-a întâmplat aşa”, a declarat Anamaria.

Cum a reuşit cuplul să gestioneze momentul delicat şi foarte dificil, telespectatorii vor putea află urmărind duminicã, de la 19:45, la Antena Stars, cel mai nou episod al reality show-ului Prodanca şi Reghe. Preţul succesului.

Tot atunci, telespectatorii vor putea urmări imagini de la evenimentul de lansare a emisiunii, atunci când Ana a fost surprisă de soţul său cu un gest foarte romantic. Pentru că nu i-a putut fi alături în acea zi, Laurenţiu Reghecampf i-a trimis soţiei sale un cadou extravagant, prin intermediul unui bun prieten. „Soţul meu este un romantic incurabil. Este un bărbat cum puţini se mai nasc. El face parte din categoria de bărbaţi pe cale de dispariţie. Bărbaţii adevăraţi.

Iar inelul acela este inelul pe care l-am vãzut într-o vitrină şi am zis: <O, ce frumos era inelul ăla>. Şi a venit inelul. Am plâns pentru că Laur nu a putut să fie lângă mine, dar a fost lângă mine aşa cum a ştiut el mai bine şi cum ştia că mă face fericită!”, a mai declarat Anamaria.

În fiecare duminică, de la 19:45, telespectatorii Antena Stars le vor putea fi alături Anei şi lui Laurenţiu la reşedinţa lor din Dubai, în vizitele de lucru pe care le fac în România şi în Florenţa, dar şi în casele lor din Milano sau America, având ocazia să afle cum arată o zi din viaţa fiecăruia.

