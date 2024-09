Economie Vești proaste despre factura de curent. Ce se întâmplă cu energia







Dificultăți în plata facturilor la energie electrică au aproximativ 40% din gospodării, Ele nu îşi permit un cost suplimentar pentru energie verde.

Energia verde un cost în plus pentru cele mai multe gospodării

Majoritatea consumatorilor nu sunt dispuşi să suporte un cost suplimentar pentru investiţii în energie verde, arată un studiu Accenture. Acest lucru sse întâmplă datorită faptului că sumele de plată pentru energia electrică au crescut substanțial în ultimul timp.

Se estimează că sunt necesare investiţii de 115 trilioane de dolari în sectorul energetic pentru a atinge obiectivele de emisii net-zero.

”Studiul Accenture «The energy provider/s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system» a arătat că 37% dintre gospodăriile din întreaga lume se confruntă cu dificultăţi la plata facturilor de energie, însă numai 36% s-au declarat mulţumite de ajutorul oferit de furnizorul lor de energie pentru a economisi în ceea ce priveşte factura lor de energie.

Regiunile în care sunt probleme la plata facturilor la energie sunt diferite

Unele regiuni au fost mai afectate decât altele - mai mulţi consumatori din America de Nord (45%) şi America Latină (47%) au menţionat că au avut recent probleme în a-şi plăti factura de energie, comparativ cu cei din EMEA (33%) şi APAC (29%).

”Facturile mai mari la utilităţi au apărut pe fondul creşterii costurilor pentru locuinţe, alimente, transport şi alte bunuri esenţiale, ceea ce face mai important ca niciodată ca furnizorii de energie să înţeleagă mai bine fiecare consumator, reconstruind încrederea n funcţie de nevoile acestora. Acum este momentul ca furnizorii de energie să îşi reinventeze afacerile, trecând de la o abordare axată în principal pe active, la una orientată spre consumatorul de energie”, a declarat Eva Burén, director al studiului.

Îndeplinirea ambiţiilor net-zero până în 2050 ar putea duce la dublarea mediei facturilor la electricitate, dacă nu se iau măsuri colective, relevă studiul.

Accenture estimează un cost de 115 trilioane de dolari la nivel global

Accenture prin modelele economice estimează că numai sectorul energetic mondial trebuie să cheltuiască 115 trilioane de dolari.

Cu toate acestea, „transferarea acestor costuri către clienţi ar putea mai mult decât dubla suma medie din venitul gospodăriilor cheltuită pe facturile de energie electrică, de la 6% la 14% până în 2050, ceea ce demonstrează necesitatea unor acţiuni rapide şi radicale, inclusiv punerea în aplicare a unor noi modele de afaceri centrate pe client, a unor abordări inovatoare în materie de costuri şi productivitate şi a unor servicii conectate pentru creşterea activităţii”, spune studiul.

”Date fiind condiţiile economice actuale, majoritatea participanţilor la sondaj sunt reticenţi în a plăti pentru tranziţie. Mai mult de jumătate (54%) dintre cei intervievaţi au declarat că nu doresc sau nu pot să susţină plata unui cost suplimentar pentru investiţii în energie verde, 48% din acest grup menţionând drept cauză accesibilitatea energiei. Excepţie au făcut 29%, în principal consumatori tineri din mediul urban, care erau dispuşi să plătească un cost suplimentar de peste 15%”, mai arată Accenture.

Tranziția către energia verde este agreată de 81% dintre consumatori

Consumatorii nu consideră că este responsabilitatea lor să finanţeze aceste iniţiative prin factura lor de energie, deşi respondenţii la sondaj au declarat, în medie, că ar fi dispuşi să plătească o creştere de 9% până la 10% a facturii lor lunare de energie pentru tranziţie.

”Furnizorii de energie se întreabă cum să iasă din impas: costuri nesustenabile pentru client sau întârzieri nesustenabile către obiectivul net-zero. Pornind de la un nucleu digital puternic şi valorificând datele folosind inteligenţa artificială şi inteligenţa artificială generativă, furnizorii de energie pot acţiona pe baza unei înţelegeri mai profunde a aşteptărilor consumatorilor privind energia curată pentru a îmbunătăţi accesibilitatea energiei”, a declarat Scott Tinkler, senior managing director şi global utilities lead la Accenture.

Furnizorii de energie trebuie să preia iniţiativa

Principala motivaţie a consumatorilor rezidențiali cu privire la energia verde o reprezintă economisirea de bani prin reducerea consumului de energie pe termen lung.

Studiul “The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system” realizat un sondaj global pe un eşantion de 16.800 de gospodării din 18 ţări diferite pentru a înţelege mai bine provocările actuale legate de accesibilitate şi sentimentele consumatorilor faţă de energia verde şi creşterea costurilor.