„Legea nu a fost gândită pentru această perioadă, ci este o lege care se referă la situaţii în care părintele trebuie să rămână acasă în perioada în care cursurile sunt suspendate. Nu avea nimeni cum să anticipeze la momentul elaborării legii că se va ajunge într-un asemenea punct. Nici noi nu am ştiut, atunci când am elaborat normele de aplicare, evoluţia lucrurilor, dar sigur, ca un om care este receptiv la toate semnalele pe care le primeşte din societate, voi avea grijă ca până la momentul intrării în vacanţă să avem reglementarea necesară care să permită unui părinte să poată rămâne acasă în creşterea copilului. Reamintesc părinţilor că legea prevede, însă, ca opţiunea de îngrijire a copilului să fie coroborată cu alte măsuri care încurajează în continuare desfăşurarea activităţii. Este necesar în continuare să asigurăm toate măsurile de protecţie. Prin urmare, vom avea reglementarea şi cadrul legal pregătite care să permită unui părinte să rămână în această perioadă cu copilul”, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru a-şi supraveghea copiii atunci când se închid şcolile în situaţii extreme, a intrat în vigoare pe data de 17 martie.

Despre aplicarea acestui act normativ, ministrul Muncii afirma, pe 20 martie, că niciun copil cu vârsta de până la 12 ani nu trebuie lăsat nesupravegheat acasă.

„Mesajul pe care l-am dat în aceste zile este că economia trebuie să continue să funcţioneze. Oamenii trebuie să înţeleagă că în legea pe care o punem acum în aplicare există prevederi care ne cer în mod expres ca apelarea la varianta concediului să se facă doar după epuizarea variantelor de lucru de la distanţă. Toţi suntem conştienţi că dacă toată lumea pleacă acasă, nu vor mai exista instituţii care să funcţioneze, respectiv economia va intra într-o situaţie delicată, şi nu ne dorim acest lucru. Lucrurile trebuie să continue să funcţioneze; desigur, fiecare angajator îşi cunoaşte echipa, le cunoaşte nevoile, discută cu angajaţii şi trebuie să găsească soluţii cu maximă înţelegere faţă de toţi angajaţii. Niciun copil cu vârsta de (până la n.r.) 12 ani nu trebuie lăsat nesupravegheat acasă. Un părinte trebuie să se îngrijească şi să se ocupe de supravegherea lui”, a spus atunci Alexandru.

Te-ar putea interesa și: