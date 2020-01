Cărţile de muncă scanate şi introduse în Revisal sunt folosite pentru simplificarea procedurilor pentru ieşirea la pensie. Ministrul muncii, Violeta Alexandru, spune că aproximativ 20% dintre cărţile de muncă înfiinţate înainte de introducerea Revisal nu sunt scanate, deşi acestea trebuia introduse în sistem în urmă cu peste 12 ani. Unele dintre cărţile de muncă scanate nu sunt de bună calitate, astfel Casa Naţională de Pensii nu poate ţine cont de ele.

„Mă aşteptam ca mai mult de 20% dintre cărţile de muncă să nu fie scanate şi introduse în Revisal. Este o situaţie foarte gravă cea cu cărţile de muncă ce nu au fost scanate. Aproape întotdeauna am bănuit că se întâmplă asta. Faptul că o carte de muncă nu este scanată poate să îngreuneze procesul de pensionare. Statul trebuie să pună mâna să le scaneze din nou. Există arhive ale companiilor, angajaţii îşi păstrează actele de muncă“, spune, pentru zf.ro, Valentina Saygo, managing partner al firmei de consultanţă fiscală Ask for Accounting.

