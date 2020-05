Contraamiralul în rezervă Vergil Chițac a opinat că „România este un pivot în zona flancului sud-estic al NATO, trebuie să fie o țară în care să domnească legea și să își construiască instituții puternice. Trebuie să își dezvolte armata pentru a modela mediul extern, să devină o țară independentă enegetic și să fie o alternativă de aprovizionare a Europei cu gazul din Marea Neagră ca să nu mai depindă de gazul rusesc. Să devină o autoritate energetică în zona această”.

Senatorul Chițac a lansat un atac dur la adresa PSD menționând că asistații social și conducerile politizate ale instituțiilor statului din Constanța asigură PSD-ului realegerea și perpetuarea în funcții la fiecare patru ani.

„PSD-ul în Constanța a avut o politică foarte cinică. A sărăcit lumea începând cu anul 2000, practic pătura medie aproape că nu mai există. Odată cu dezindustrializarea Constanței, oamenii săraci au devenit captivi social. Avem în zona de asistență socială peste 40.000 de oameni, devenind totodată și captivi politic. Acești oameni, împreună cu conducerile instituțiilor publice din Constanța, care sunt politizate în proporție de 90%, asigura actualei puteri din Constanța realegerea și perpetuarea în funcții din patru în patru ani”.

”Constanța se află la 210 mile marine de Sevastopol, Crimeea, o zonă rusească militarizată. Crede cineva că Rusia își dorește ca zona Constanței să fie o zona prosperă din punct de vedere economic, social, cultural, cu instituții prospere și care stau în picioare, cu domnia legii.? Nu trebuie să fim naivi! Este o realitate. Suntem într-o zona confruntațională”, a continuat Vergil Chița. El intenționează să candideze la primăria Constanța din partea PNL, susținut mai mult de conducerea centrală a partidului.

De aceea, Vergil Chițac este de părere că orașul Constanța poate deveni un port important în zona de sus est a Europei și o destinație turistică atractivă.

„Constanța are port, are turism, are o autostrada care o leagă de capitală țării, adică de un oraș care produce 22% din PIB-ul țării. Are Canalul Dunăre-Marea Neagră, are toate condițiile pentru ca să redevină ceea ce a fost odată. Șansă este că orașul Constanța să își refacă economia, iar această se poate reface doar prin investiții private, autohtone sau străine, sau prin investiții publice. Primăria trebuie să creeze un mediu atractiv pentru investitor”, a încheiat senatorul Chițac.