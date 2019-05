Scandal monden. O vedetă din România umbla cu un bărbat însurat. Detalii picante din aventura celor doi amorezi

Un nou scandal monden este pe punctul de a izbucni, după ce Oana Roman, o vedetă din România, a mărturisit că a avut o relație secretă cu un bărbat însurat.





Oana Roman a făcut niște dezvăluiri uluitoare. Vedeta a mărturisit că a fost implicată într-o relație secretă cu un bărbat însurat, scrie Cancan.

Acum este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o familie fericită, un soț care o iubește necondiționat și o fetiță care îi aduce bucurii zi de zi. Puțină lume însă știe că înainte să-și întâlnească sufletul pereche, Oana Roman a avut o relație destul de controversată.

Cu riscul de a fi judecată de gurile rele, vedeta a povestit cum a fost relația ei cu un bărbat însurat.

„Eu cred că o femeie poate iubi doi bărbaţi, la fel cum cred că un bărbat poate iubi două femei. Acum foarte mulţi ani, când nu eram implicată într-o relaţie, am cunoscut un bărbat despre care nu ştiam că are o legătură amoroasă. Ulterior am aflat că are pe cineva, mi-a spus el după puţin timp.

Eu am avut o relaţie cu acel om timp de trei-patru ani. El se simţea foarte bine cu mine, dar şi cu soţia lui, acasă. Eu i-am fost fidelă lui, iar el nu considera că îşi înşală nevasta. Spunea că are anumite trăiri intense cu mine şi altele, total diferite, cu ea. Ne iubea pe amândouă, dar altfel. S-a căsătorit cu acte cu ea în timp ce era cu mine, dar mă aşteptam, pentru că el era din alt oraş şi noi doi nu am fi putut să formăm un cuplu în adevăratul sens al cuvântului.

Ne-am mai întâlnit şi după ce s-a însurat, dar din ce în ce mai rar, că mă deranja totuşi situaţia. El este şi acum cu soţia şi cu copilul lui. Ea cred că ştie că a mai existat cineva în viaţa lui, a găsit ceva la un moment dat, dar nu ştie cine sunt şi cum mă cheamă. Ultima oară l-am văzut pe acest bărbat cu un an înainte să-l cunosc pe Marius„, a declarat Oana Roman la emisiunea Cristina Şişcanu Show.

