Raoul, adică Borlea Rareș Cornel, anul trecut, în noiembrie, s-a urcat la volanul mașinii personale fără permis, motiv pentru care i s-a deschis un nou dosar. A făcut această greșeală pentru a cincea oară, scrie Cancan.ro. Pentru astfel de fapte, în trecut, a încasat amenzi de fiecare dată. Una a trecut bine de 1.000 de euro – 7.250 lei. A fost sancționat și cu un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru aceeași faptă.

Recent, artistul Raoul s-a mai ales cu încă un dosar penal, la Judecătoria Sectorului 2, tot pentru că ar fi condus un autoturism fără a deține permis de conducere.

„Toate faptele mele s-au petrecut acum doi-trei ani. Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam.

Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Acestea două sunt ultimele dosare. Gata, s-a terminat!”, a spus Raoul, conform sursei citate.

