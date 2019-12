Recent, jurnalista a povestit despre perioada dureroasă când a aflat că tatăl ei a fost diagnosticat cu o cumplită boală: cancer.

Mara Bănică a primit tragica veste în urmă cu nouă ani, la scurt timp după ce a aflat că este însărcinată. Și de parcă suferința provocată de boala tatălui ei nu a fost de ajuns, vedeta de la Antena 1 s-a despărțit, tot în aceeași perioadă, și de tatăl copilului ei.

„Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem recunosc. Am avut o relaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice.

Nu există bărbat ca nu înşală, nu s-a născut. Există femei care să nu caute. Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună. Tată meu s-a îmbolnăvit de cancer şi eu am aflat că sunt însărcinată. Părintele mi-a zis că dacă eu iau o viaţă îmi ia şi Dumnezeu o viaţă”, a declarat cu lacrimi în ochi de curând Mara Bănică, relatează spynews.ro.

Te-ar putea interesa și: