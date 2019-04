Tragedie în showbiz. O vedetă a intrat în comă după un accident rutier grav. S-a răsturnat cu mașina

Rellys Tonu, o vedetă din România, a povestit despre o perioadă neagră a vieții ei. Aceasta a declarat că s-a răsturnat cu mașina și a intrat în comă.





Veste șoc în showbiz, o vedetă autohtonă a suferit un cumplit accident rutier, în urma căruia a stat în comă profundă. Blondina se afla în mașină cu prietena ei și alte persoane, când le-a ieșit în față o mașină și s-au răsturnat, scrie Cancan.

Rellys Tonu are o poveste de viaţă impresionantă, vedeta a avut parte de clipe cumplite, când a fost la un pas de moarte și i s-a spus că s-ar putea să nu mai meargă niciodată.

„La 17 ani am avut un accident grav de maşină. Eram în maşină cu prietena mea şi alte câteva persoane. Ne-a ieşit o maşină în faţă şi ne-am răsturnat. Eu am fost rănită cel mai grav. Am stat în gips un an. Eu am fost în comă şi m-am trezit după câteva zile. Mi s-a spus că aş putea să nu mai pot merge niciodată. Şoferul a fugit de la locul accidentului, acesta nu a fost găsit doi ani de la accident. Cu credinţă am putut să-mi revin”, a spus Rellys Tonu.

