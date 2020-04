Oana Radu a povestit cum a reușit să se transforme fizic, într-un mod uluitor, în urmă cu mai mulți ani. Artista cântărea 121 de kilograme și în acea perioadă a fost umilită în public de un bărbat pe care îl plăcea, pentru că era supraponderală. Episodul a motivat-o atât de mult încât a ajuns la 65 de kilograme.

„M-a motivat, însă, un băiat, extrem de mult. M-a jignit. El s-a oferit să mă ajute în toată lupta asta cu greutate, îi explicasem că încercaseră foarte multe persoane să mă ajute și că nu mai are rost să mă ajute, pentru că nu merge. Și mi-a zis să mergem la alergam și am zis da, dar nu am știut dacă am putut să alerg doi metri și m-a jignit, m-a făcut grasă, mi-a zis că degeaba sunt frumoasă dacă sunt obeză, de față cu toată lumea, în parc.

Mi-a zis lucruri adevărate. Nu există frumusețe oricum. Fizicul nu este frumos oricum. Și tot văd genul ăla de poze cu fete grase, cu „îmi iubesc corpul. Mă așa cum sunt”. Apreciez curajul, că mi-e rușine mie să merg pe plajă așa, dar nu există corp frumos așa. Pe o persoană slabă sta bine orice”, spus Oana Radu la Antena Stars.