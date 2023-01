Vasile Dîncu a vorbit despre relația cu Iohannis: „Președintele a pus multă presiune pe mine”

Când a demisionat, Dîncu a scris în demisie despre ”imposibilitatea colaborării cu Președintele României, comandantul suprem al Armatei”.

După trei luni de la momentul demisiei, fostul ministru vine cu explicații, spunând că sunt multe chestiuni despre care nu poate vorbi, fiind legat de secretul de serviciu.

”Am folosit o sintagmă blândă, dar menționez din start că nu pot vorbi acum despre tot ceea ce știu, gândesc sau simt în această problemă … Nu am avut vreo critică din partea Președintelui cu excepția unei sugestii nefericite de a citi revista presei … Am presupus că doar apartenența mea politică era marea problemă, că, probabil, eram o pată roșie pe splendidul tablou galben al politicii externe. În totalitate nu înțeleg nici azi ce l-a determinat pe Președinte să pună o presiune asupra mea, la un minister unde aveam oricum foarte multă treabă”, a răspuns Dîncu, la întrebarea legată de colaborarea cu Iohannis.

Relația dintre PNL și PSD după alegeri

Actuala alianță politică care guvernează în România este evident, una de conjunctură, fiind impusă cel mai probabil din afara granițelor țării, pe fondul amenințării Rusiei, și ulterior a invaziei în Ucraina.

Din acest motiv, Dîncu a spus că relația dintre PNL și PSD este greu de prevăzut după anul 2024, când vor fi alegeri locale, parlamentare și prezidențiale.

Fostul ministru a spus că el însuși a fost unul dintre promotorii ideei ca PSD să guverneze alături de PNL.

”Despre viitor vom vedea, efectuarea rotației premierilor și funcționarea guvernului cu Ciolacu premier va fi o probă a solidității colaborării. PNL are un orgoliu și o ambiție de mare partid, chiar dacă scorul lor în sondaje este undeva în jur de 20%, aproape jumate în comparație cu scorul PSD. Am fost unul dintre promotorii colaborării cu PNL în cadrul unei coaliții care să treacă peste criză, dar experiența mă împinge spre un raționament mai sceptic în ceea ce privește viitorul”, a mai spus Dîncu.

Geoană, un candidat cu potențial maxim

Despre viitorul președinte al României, unul dintre aceștia ar putea fi foarte bine chiar Mircea Geoană, actualul secretar general adjunct al NATO.

Dar pentru aceasta, crede Dîncu, Geoană are nevoie de un partid puternic în spate, care ar putea să îl propulseze spre funcția de președinte.

”România are nevoie de un președinte mai empatic, mai tolerant cu ceilalţi, care să nu intre în campanie electorală după ce a fost ales preşedinte, să nu se mai amestece brutal în politică, să se lepede pe bune de haina politică după ce a fost învestit. Președintele viitorului trebuie să comunice, să motiveze, să fie prezent în viața de zi cu zi a României. Președintele României trebuie să aibă o viziune clară, un proiect de viitor. În egală măsură, cred că pentru a câștiga alegerile viitorul candidat trebuie să aibă un partid în spate … Mircea are multe dintre aceste calități, are și o mare experiență”, a mai spus Dîncu, citat de gazetadecluj.ro.