Vânzarea clubului Dinamo a căzut. Mircea Rednic l-a desființat pe Ionuț Negoiță: „N-aș dormi toată noaptea să mă spăl eu pe cap cu toate problemele create de ei”

Mircea Rednic a declarat că nu este dispus să cumpere clubul Dinamo și l-a făcut praf pe finanțatorul Ionuț Negoiță, căruia i-a reproșat că și-a bătut joc de el.





Negocierile dintre Ionuț Negoiță și Mircea Rednic, pentru vânzarea echipei Dinamo, au intrat în impas. Antrenorul a acordat un interviu pentru doardinamo.ro și l-a desființat pe finanțatorul Ionuț Negoiță.

„Am văzut ce a spus David că Dinamo are un potențial fantastic. Păi de ce nu ați făcut voi echipa productivă dacă are acest potențial din 2013 de când a preluat Negoiță clubul? Singura perioadă în care a fost productivă a fost în penultimul meu mandat de antrenor, când, dacă făcea un efort, trebuia doar să mărească salariile la 2-3 jucători, care ar fi vrut să rămână, Puljic, Gnohere, și mai erau și alții, și luam campionatul la pas sezonul următor. A vândut apoi jucători după ce am plecat eu de 2-3 milioane. În rest, toată perioada – 0 barat plus două play-out-uri. Păi, cum l-ai gestionat tu nu are potențial!

Și după ultimul meu mandat vor scoate bani. Există oferte pentru Montini, pentru Naser, pentru Grigore. Și Reda are ofertă, dar el vrea să rămână la Dinamo. Și vă spun un lucru. Eu nu dădeam 25.000 de euro din buzunar, dacă nu-l vedeam. Plus că am avut încredere și în Loți, care mi l-a propus. Reda e un jucător care are potențial.

Deci, dacă vine Mircea Rednic are potențial. Și atunci, de ce îl dai afară pe Rednic?! Înseamnă că nu ești un investitor deștept. Păi cheamă-l pe Rednic înapoi. Dar nu, tu mă dai pe mine afară, reziliezi contractele jucătorilor aduși de mine și apoi îmi propui să cumpăr clubul și să-i dau eu afară pe Neagoe, pe Prunea, și să le dau banii. Că știți foarte bine cum a plecat Neagoe de la Sepsi sau Prunea de la FRF sau Iași, s-a judecat și și-a luat banii. Păi, așa prost să fiu?

Și ca să fie clar! Mi-a făcut aceeași ofertă din noiembrie, nu e nicio promoție. Aceleași discuții, n-au fost alți bani, tot la 3 milioane. Dar cu tot cu datorii se depășește suma de 5 milioane și jumătate. Pentru că Negoiță rămâne cu acțiunile, dar nu plătește nici măcar un euro din datorii, trebuie să le plătesc eu. Iar ca să investesc să mă bat la titlu și la cupe europene, că eu nu vin să mă fac de râs, se ajunge la 10 milioane de euro. Bun, deci eu trebuie să dau bani unui om care și-a bătut joc de mine și mă cam doare sufletul, sincer vă spun.

Ai avut un om care a antrenat fără bani, mă dai afară și apoi mă chemi să cumpăr clubul. Păi, n-aș dormi toată noaptea să mă spăl eu pe cap cu toate problemele create de ei în toți acești ani... și Negoiță la finalul anului să-și ia banii, dividentele, un om care și-a bătut joc de mine, m-a umilit?! Și m-a mai deranjat ceva. Eu am discutat cu Negoiță. Și mi-a spus în felul următor, că trebuie să-i cer acordul la orice acțiune iau. Adică dacă eu vreau să iau un milion de euro pe Montini, poate să vină Negoiță și să-mi spună să nu-l vând cu 1 milion, ci cu două, și să cadă afacerea. Eu nu pot să-l vând fără acordul lui. Nu contează dacă iau 51% sau 67%, în ambele variante trebuie să-i cer acordul. Dar vă dați seama că dacă rămâne cu 40% va fi și mai rău. Și el stă bine mersi la Rin”, a spus Rednic.

S-a anuntat SFARSITUL pentru Klaus Iohannis! Candidatul despre care se spune ca il va INVINGE clar la prezidentiale. Ce spune Ion Cristoiu

Pagina 1 din 1