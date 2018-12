Gata, s-a aflat în sfârșit! Iulia Vântur și Salman Khan, imaginile care spun TOT. Cine ar fi crezut?

Cunoscutul actor de la Bollywood a împlinit 53 de ani, prilej de bucurie pentru familia artistului.

În imaginile postate de la onomastică, se observă cum actorul stă în fața tortului cu nepotul său în brațe.

În spatele lui Salman Khan se află, surpriză, nimeni alta decât Iulia Vântur.

Vedeta noastră, despre care s-a spus că s-a despărțit de actorul indian i-a cântat „La mulți ani”, alături de ceilalți invitați.

So adorable! @beingsalmankhan cuts his birthday cake along with nephew Ahil Sharma. #HappyBirthdaySalmanKhan pic.twitter.com/94KUixjsGQ— Filmfare (@filmfare) 27 decembrie 2018