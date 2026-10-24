Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr. și actuala parteneră a jucătorului de golf Tiger Woods, a anunțat că nu mai are cancer de sân. În vârstă de 48 de ani, aceasta a făcut publică vestea pe contul de Instagram al fiicei sale, Kai Trump, după ce a primit rezultatele celor mai recente analize medicale.

Anunțul vine la câteva luni după ce Vanessa a dezvăluit că a fost diagnosticată cu această boală și că a început să colaboreze cu medicii pentru stabilirea tratamentului.

Vanessa Trump a vorbit despre evoluția stării sale de sănătate și a anunțat că rezultatele recente ale investigațiilor medicale sunt favorabile.

„Au ieşit bune, aşa că, în sfârşit, nu mai am cancer”, a declarat Vanessa, referindu-se la rezultatele analizelor.

Fiica sa, Kai Trump, în vârstă de 19 ani, a folosit momentul pentru a atrage atenția asupra importanței prevenirii și depistării timpurii a cancerului de sân.

„Octombrie este Luna de conştientizare a cancerului de sân, o perioadă dedicată sensibilizării cu privire la depistarea precoce, educaţie şi sprijin pentru persoanele afectate de cancerul de sân”, a scris Kai în descrierea postării.

Aceasta a adăugat: „M-am întâlnit cu mama mea şi cu dr. Nicole Saphier pentru a discuta despre parcursul mamei mele în lupta cu cancerul de sân şi pentru a afla mai multe despre prevenire şi depistarea precoce.”

Kai a anunțat că sâmbătă, 24 octombrie, va fi publicat pe YouTube un videoclip integral, care va aborda și „măsuri proactive pentru sănătatea noastră”.

Vanessa Trump a făcut public faptul că suferă de cancer de sân în luna mai. La momentul respectiv, ea a transmis că lucrează împreună cu echipa medicală pentru stabilirea unui plan de tratament.

„Am fost diagnosticată recent cu cancer de sân. Deşi aceasta nu este o veste pe care cineva şi-ar dori-o, colaborez îndeaproape cu echipa mea medicală la elaborarea unui plan de tratament”, a scris Vanessa într-o postare pe Instagram.

Ea a vorbit atunci și despre sprijinul primit din partea familiei și a celor apropiați.

„Rămân concentrată şi plină de speranţă, fiind înconjurată de dragostea şi sprijinul familiei mele, al copiilor mei şi al celor mai apropiaţi de mine”, a transmis aceasta.

Anunțul recent privind rezultatele analizelor marchează o etapă importantă după lunile în care Vanessa a urmat îngrijirea medicală necesară.

Vanessa Trump a fost căsătorită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american Donald Trump. Cei doi au împreună cinci copii: Kai, în vârstă de 19 ani, Donald, de 17 ani, Tristan, de 15 ani, Spencer, de 14 ani, și Chloe, de 12 ani.

În martie 2025, Tiger Woods a anunțat public că are o relație cu Vanessa Trump.

Kai, fiica Vanessei, este cea care a distribuit videoclipul în care mama sa vorbește despre rezultatele analizelor și despre experiența sa cu boala. Mesajul publicat în luna dedicată conștientizării cancerului de sân pune accent pe prevenție, informare și importanța controalelor medicale.