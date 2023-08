Obișnuit deja cu celebritatea, a ales să sărbătorească în mod diferit aniversarea a 5 ani de Vlad Cazino: în loc de o petrecere clasică, a bătut palma cu Florin Piersic Jr. (șmecherific în filme, teatru și orice inițiativă culturală) și, împreună cu Bordea (mare boss la stand-up comedy) se ocupă de promovat jocul responsabil – cea mai cool atitudine pe care o poți avea în gambling.

Lecțiile de echilibru la păcănele și orice alte jocuri de cazino online sunt predate în stilul prietenos, simplu de înțeles, din manualul scris de Vlăduț. Care-i schema? Pur și simplu te distrezi responsabil, fără excese, setându-ți limite personale rezonabile în orice experiență de jocuri de noroc.

Folosești instrumentele puse la dispoziție pe vladcazino.ro și încerci să combini diverse pasiuni în timpul liber, pentru o viziune echilibrată a divertismentului. Când vine vorba de gambling, mai trebuie și pauze. Fii lucid, asta-i șmecheria adevărată!

Platformă licențiată în România, Vlad Cazino aniversează 5 ani și, în noua campanie de promovare, a ales să pună accent pe jocul responsabil. De fapt, nu este tocmai o noutate această abordare, căci Vlad Cazino insistă permanent pe acest concept etic: jocurile de noroc, dedicate exclusiv celor cu vârsta de cel puțin 18 ani (element verificat cu atenție la validarea contului de utilizator!), trebuie savurate cu măsură, pentru ca “gustul” să fie mereu wow și niciodată amar!

Jocul responsabil – de la vorbe, la fapte

Dincolo de sutele de sloturi și jocurile de masă de cazino cu dealeri live, Vlad Cazino s-a implicat în inițiative inedite în materie de divertisment offline. A ales să susțină distracția la festivaluri de muzică și s-a implicat activ în sprijinirea fenomenului stand-up comedy. Mereu, criteriul a fost calitatea actului de divertisment. Alături de Cătălin Bordea, ambasador Vlad Cazino, a rezultat chiar o premieră în domeniu: primul roast battle între un personaj animat (vampirul Vlăduț) și un actor real, pe o scenă adevărată de stand-up comedy.

Șmecheria vampirească, perfect condimentată cu responsabilitate și echilibru, este livrată prin mesaje etice, susținere permanentă a utilizatorilor printr-un discurs corect și clar.

Pentru că vorbele – oricât de înțelepte – nu sunt suficiente, Vlad Cazino a implementat disponibile o serie de instrumente pe care jucătorii le pot utiliza simplu pentru a rămâne mereu în deplin control al experienței plăcute la cazino online. În secțiunea Joc Responsabil la vladcazino.ro se poate testa profilul de jucător, se pot seta alerte de verificare a realității, precum și limite de depunere și de eventuale pierderi.

Utilizatorii au acces inclusiv la tool-uri care le permit să ia o pauză de la anumite tipuri de jocuri sau chiar să se autoexcludă pentru o perioadă de timp – 24 ore, 7 zile, 1 lună, 3 luni sau 6 luni. Se poate solicita ajutor și asistență în mod direct. Oricum, echipa Vlad Cazino asigură o monitorizare atentă și intervine din proprie inițiativă atunci când observă că ar putea fi ceva în neregulă.

Journey Toward Zero, angajamentul asumat de Kindred Group

Pentru că vampirul Vlăduț, deși cu carte de identitate made in Romania, are origini nobile internaționale, Vlad Cazino aplică în România angajamentul pe care operatorul Kindred Group și l-a asumat la nivel global – „Journey Toward Zero„.

Astfel, compania care deține cazinoul online românesc caută să ajungă la zero încasări din activități altfel decât responsabile realizate de utilizatorii platformelor sale. În asemenea condiții, ca jucător, știi că ai aliați de încredere în cadrul experienței tale la cazino online!

Vlad Cazino face parte din Unibet (Germany) Limited, companie care deține Licența Clasa I nr. L1160657W000330 ONJN (1.09.2016 – 31.08.2026). Platforma www.vladcazino.ro se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani.