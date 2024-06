Monden Vali Vijelie, garaj pe măsura faimei lui. Care este cea mai scumpă bijuterie pe patru roți a artistului







Vali Vijelie are un garaj de invidiat. Manelistului îi plac mașinile scumpe, dar și sigure, așa că a investit în astfel de bolizi. Ultima sa achiziție este o mașină care valorează nu mai puțin de un sfert de milion de euro. Modelul este un Bentley Bentiaga care a costat 250.000 de euro.

Desigur că și culoarea este una care atrage atenția, cerută special de manelist. De asemenea acesta mai are și un alt autoturism, care este un Range Rover. Mașina este un confortabilă și puternică. Pentru ea Vali Vijelie a scos din buzunar nu mai puțin de 80.000 de euro.

Garaj de milioane

Dar garajul lui Vali Vijelie este mai încăpător de atât. Acesta mai de asemenea și un Audi, dar și un Mercedes. Cele două mașini valorează mai mult de o sută de mii de euro. Dar banii nu sunt o problemă pentru artist. Asta pentru că petrecerile sunt în toi, iar el este unul dintre cei mai apreciați maneliști.

Drept urmare afacerile merg strună. De asemenea acesta mai are și zeci de apartamente închiriate. Nimeni nu s-ar fi așteptat, dar Vali Vijelie este un dezvoltator imobiliar de succes. Așa se face că a construit mai multe ansambluri imobiliare. „Nu am numărat câte blocuri am. Eu nu vând niciodată, doar închiriez. Așa m-a învățat tata.

Vali Vijelie face bani pe bandă rulantă

Mi-a spus să nu trăiesc din amintiri . Am și voi avea, pentru că m-am gândit la viitorul meu. Tata zicea într-una să cumpăr case, case, case. Cu puținul faci mult. Picătură cu picătură. Când e cana plină, dă pe afară. E bine așa, n-am regrete” a spus artistul la o emisiune televizată.

Drept urmare banii ar veni către el fără prea mare efort și chiar dacă s-ar opri din activitatea artistică, sigur ar avea venituri substanțiale. Acestea nu doar că i-ar asigura întreținerea, ci și o viață pe măsura pretențiilor sale.