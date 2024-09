Social Vacanțe scumpe și destinați noi. Românii nu se uită la bani când vine vorba de ultra all inclusive







Românii preferă vacanțe scumpe și destinații noi fără să se gândească la costuri. Vara aceasta șase din 10 turiști au preferat hoteluri de cinci stele și costuri de peste 1.500 de euro pe zbor și cazare.

Vacanțe scumpe, destinați noi și ultra all inclusive

Românii au preferat vacanțe mai scumpe vara aceasta alegând în special ţări mediteraneene, o dovadă că s-a creat deja o nouă tendință. Printre destinațiile preferate au fost Turcia, Egipt, Italia, Grecia, Costa del Maresme, Palma de Mallorca, Insulele Canare, Rimini, Catania, Bologna, Roma sau Milano.

De asemenea, 57% dintre turiştii români au cheltuit pentru vacanțe peste 1.500 de euro pentru zbor şi cazare, potrivit unui studiu realizat de touroperatorul „Join UP!”. În studiu au intrat 220.000 de turiști din opt ţări, inclusiv România.

Șase din 10 turişti români din studiu s-au cazat vara aceasta la hoteluri de cinci stele, dublu faţă de celorlalte șapte ţări din studiu. Mai mult, se arată că 80% dintre turiştii români au mers vara aceasta la all inclusive și ultra all inclusive fără să se uite la costuri.

Care au fost cele mai căutate destinații

Studiul arată că cele mai căutate destinaţii pentru vacanțe în vara aceasta au fost Turcia, Egipt şi Grecia. Apoi au urmat în topul preferințelor Muntenegru, Bulgaria, Spania, Cipru şi Tunisia, urmate de stațiuni exotice şi capitale europene care au fost menționate mai sus.

Peste 60% dintre turiştii români au ales un hotel de cinci stele cu opţiuni de lux, procent de două ori mai mare față media de 36% din celelalte ţări studiate, arată touroperatorul „Join UP!”. Mai mult, 80% dintre turiştii romani au ales all inclusive sau ultra all inclusive.

Vacanțe mai scumpe și în Spania

În Spania, românii au ales Costa del Maresme, Palma de Mallorca, în Insulele Canare, Costa Dorada, Salou, Vila-seca), Costa del Sol şi Costa Brava, chiar dacă au fost cu aproximativ 440 euro mai scumpe față de anul trecut.

De asemenea, spre deosebire de anii trecuți, vara aceasta s-a înregistrat o creştere importantă a vânzărilor de pachete care au inclus zbor şi cazare spre Emiratele Arabe Unite. Mai exact, Dubai şi Abu Dhabi, cele mai populare destinaţii preferate de români.

Tur-operatorul Join UP! are afaceri globale de peste 400 milioane euro. În jur de 6,2 milioane de turişti au ales vacanţe prin Join UP!.