Iată care sunt candidații Alianței USR-PLUS: Clotilde Armand – sectorul 1, Radu Mihaiu – sectorul 2, Ana Ciceală – sectorul 3, Simona Spătaru – sectorul 4, Alex Dimitriu – sectorul 5 şi Alexandru Gâdiuţă – sectorul 6.

„Avem candidaţi excelenţi, avem candidaţi cu experienţă, oameni care au realizări importante. O parte dintre ei au participat la viaţa politică, sunt oameni care şi-au arătat deja competenţa şi au arătat câte se pot face în statul român dacă există voinţă, competenţă şi mai ales onestitate. Sectoarele din Bucureşti au cheltuit în ultimii ani zeci de miliarde de lei, miliarde care nu s-au văzut într-o calitate mai bună a vieţii. Din Opoziţie am încercat să facem transparente cheltuielile acestea”, a declarat preşedintele USR Bucureşti, Claudiu Năsui.

Vlad Voiculescu, preşedintele PLUS Bucureşti, a anunţat că aceşti şase candidaţi au fost aleşi pe baza unui proces democratic şi a enumerat trei criterii pentru desemnarea lor.

„Aceştia sunt singurii candidaţi care au rezultat în urma unui proces democratic. Suntem singura mişcare politică care îşi alege candidaţii în mod democratic. De la aceşti candidaţi aşteptăm în principiu trei lucruri. Aşteptăm de la ei să fie integri – şi asta aşteptăm de la orice candidat, fie în interiorul mişcării noastre, fie care ar putea să fie susţinut de noi. Apoi, aşteptăm de la candidaţi să aducă alături de ei alţi oameni asemenea lor. Este foarte important ca fiecare om care face pasul către o funcţie politică să poată demonstra că a făcut ceva în viaţă.

Al treilea lucru pe care îl aşteptăm de la candidaţii noştri este să înceapă treaba imediat, pentru că vedem zilele acestea cum Gabriela Firea ne spune că a început abia acum lucrul la spitalul metropolitan, pentru că a stat doi ani după Guvernul PSD. Ieri, primarul din Sectorul 1 publica o poză cu o machetă a unui nou spital. După patru ani de mandat, vedem o machetă. Acesta este motivul pentru care aşteptăm de la candidaţii noştri ca, din prima zi, să înceapă să lucreze, şi nu la machete, ci la proiecte reale”, a precizat Vlad Voiculescu.

„Nu vreau să facem o împărţeală din aceasta: îţi dau un sector, îmi dai altul”

Răspunzând unei întrebări, Claudiu Năsui a declarat că USR PLUS continuă negocierile cu PNL pentru desemnarea unor candidaţi comuni la primăriile de sector, însă a subliniat că şi candidaţii liberali trebuie să îndeplinească criteriile de integritate şi competenţă.

„Noi suntem deschişi acestor negocieri şi acestor discuţii, dar ele trebuie purtate pe oameni, pe persoane. După cum vedeţi, USR PLUS a fost extrem de transparent. Am prezentat oamenii pe care îi avem la fiecare sector. Îşi cunosc foarte bine sectoarele, îşi cunosc foarte bine potenţialul şi ştiu ce trebuie să facă din secunda doi de când sunt în primărie. În momentul în care vom avea acest lucru şi din partea PNL, vom vedea cu ce oameni vin ei şi vom putea să decidem dacă vom merge la comun cu ei, dar baza sunt criteriile de integritate pe care noi le-am prezentat şi de la care noi nu putem face rabat în niciun caz (…).

Negocierile acestea continuă şi, pe măsură ce o să avem informaţii, o să vi le spunem. Deocamdată, noi am spus ce gen de persoane am susţine şi cum putem să ajungem la o astfel de înţelegere. Aşteptăm să vedem şi de la PNL persoane care să corespundă acestor criterii. Nu vreau să facem o împărţeală din aceasta: îţi dau un sector, îmi dai altul şi veşnica tranzacţie din lumea politică. Discuţia este de competenţă şi asupra oamenilor – şi pentru USR PLUS lucrul acesta este foarte important. Noi nu trebuie să-l schimbăm pe x cu y. Doar că nu este din PSD nu înseamnă automat că este bun.

În Bucureşti, USR PLUS este prima opţiune de vot şi atunci nu trebuie să dezamăgim şi nu vom prezenta nicio persoană asupra căreia există dubii de integritate sau competenţă”, a spus Năsui.

„Cu alte cuvinte: am închis negocierile, am închis poarta? Nu. Am deschis negocierile cu ei”, l-a completat Vlad Voiculescu, indicându-i pe cei şase candidaţi desemnaţi de USR PLUS, informează Agerpres.