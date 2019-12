Oli Ardelean a comentat într-o postare pe Facebook, povestind ce a stat la baza excluderii sale. „Vina” sa a fost că le-a atras atenția colegilor că o parte din semnăturile din campania „Fără penali în funcții publice” erau false.

„Ieri seară (miercuri – n.red.), într-o adevarată execuție, o majoritate din Biroul Național USR, toți din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deși am spus adevărul. Deși am încercat mult timp să rezolv intern. Le-am cerut să amâne până se judecă sesizarea făcută de mine, din august 2018, împotriva angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania «Fără penali» și care, atunci, la sediul USR, după ce am găsit falsurile și le scoteam din dosare, a țipat la mine să ies de acolo, să las falsurile să le trimitem la primării că poate le acceptă“, a postat pe Facebook, fosta USR-istă

Oli Ardelean reproșează conducerii partidului că a refuzat să judece cazul Necula în același timp, hotărând doar excluderea ei pentru că ar fi prejudiciat imaginea USR, scriind că Barna a minimizat problema semnăturilor false.

USR simpatizează cu Oli Ardelean

Excluderea lui Oli Ardelean a produs reacții de protest și pe rețelele de socializare, în rândul membrilor USR, iar mulți și-au pus, la profil, în semn de simpatie, fotografia exclusei. Mai mult, i-au cerut socoteală lui Dan Barna, în comentariile pe care le-au făcut la o postare referitoare la echipa de handbal a României.

De la „Respect Oli Ardelean!”, „Je suis Oli Ardelean!”, comentatorii au ajuns să-i ceară socoteală lui Barna: „Azi am aflat că ești făcut (Dan Barna – n.red.) din același aluat precum Dragnea. Am crezut în USR. Mi-ai năruit speranțele. USR=PSD”; „Dan Barna e a doua oară când un coleg este luat cu ambulanța din cauza ta. Sper că ești mândru de tine, ai să o forțezi până când se întâmplă o nenorocire ireparabilă?”; „Mhm, ne umpli de respect, Dane! Mi-e grețucă..”

Se pare că excluderea lui Oli Ardelean nu va fi singulară ci, potrivit unor surse, va fi urmată de ale celor mai vehemenți contestatari ai lui Dan Barna.

