USR îi răspunde lui Klaus Iohannis: „E ticăloșie politică!”/ „Crizatorii sunt Florin Cîțu, echipa câștigătoare și președintele”

USR lansează noi acuzații, după atacul președintelui Klaus Iohannis la adresa partidului. Acesta din urmă a transmis că reformele în justiție, administrație și la nivelul salarizării au fost blocate din cauza unor politicieni care au intenționat să arate „cât de importanți sunt” și a taxat „crizatorii” care au condus la destrămarea coaliției de guvernare.

„Crizatorii sunt Florin Cîțu, echipa câștigătoare și Iohannis”

„Ca să o spunem foarte franc: „crizatorii” sunt Florin Cîţu, echipa câştigătoare şi preşedintele Klaus Iohannis. Au dat afară din guvern miniştrii USR, au blocat reformele din Justiţie, au lăsat sănătatea fără bani atunci când trebuia să pregătim valul 4, au băgat 50 de miliarde de lei în buzunarele baronilor locali, refuză să susţină o majoritate politică de dreapta”, a transmis USR.

Purtătorul de cuvânt al partidului a acuzat că președintele Klaus Iohannis „i-a păcălit” pe români, cerându-le votul pentru a-i „scăpa” de social-democrați. Ionuț Moșteanu l-a mai acuzat pe șeful statului de „ticăloșie politică”.

Klaus Iohannis, acuzat de „ticăloșie politică”

„Să spui că USR a blocat reformele în justiţie, în administraţie şi în domeniul pensiilor este o ticăloşie politică. Să spui că astăzi te apuci de treabă cu PSD, ‘cei care vor să fie alături de noi’, înseamnă că trădezi votul a milioane de români. USR a fost în stradă împotriva ticăloşiilor PSD-ului condus de Liviu Dragnea.

Ne-am luptat pentru o justiţie curată şi pentru o Românie europeană. Când am intrat la guvernare i-am avertizat de la început: s-a terminat cu combinaţiile politice pe sub masă. Nu am acceptat să ne punem semnătura pe un tun de 50 miliarde de lei, mită pentru baroni. Şi asta i-a deranjat. Nu am acceptat să le numim toţi incompetenţii în companiile de stat. Pentru asta ne-au numit ‘drulăi’. Acum suntem numiţi ‘crizători’, iar PSD sunt cei cu care se pot face reforme.

Dacă e să vorbim de reforme, încerc să îi explic preşedintelui Klaus Iohannis ce s-a întâmplat în România ultimelor luni. Pe scurt. Îi aduc aminte că, în justiţie, Stelian Ion a fost demis tocmai că a refuzat să accepte ca numirile la DIICOT şi DNA să se mai facă la mica înţelegere. Îi aduc aminte că, în administraţie, profesioniştii numiţi de USR, oameni cu cariere solide în mediul privat, au fost eliminaţi chiar a doua zi după ce USR a fost exclus de la guvernare. În locul lor au venit sinecurile de partid. Îi aduc aminte că, în domeniul pensiilor, chiar zilele trecute, USL-ul atât de drag preşedintelui Klaus Iohannis a votat împotriva proiectului USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari. Dacă pentru asta suntem numiţi ‘crizători’, pentru că am vrut un stat reformat, îmi asum eticheta”, a transmis Ionuț Moşteanu pe pagina de Facebook.

De la Bruxelles, Iohannis le-a bătut obrazul celor de la USR

Înainte de a participa la reuniunea de la Consiliul European, șeful statului „eșuat” a vorbit despre crizele cu care se confruntă România – cea politică, pandemică și economică. Iohannis a reiterat că avem nevoie de un guvern care să rezolve problemele românilor, precizând că acesta trebuie sprijinit în Parlament de „cei care vor să fie cu noi”.

„Acum trebuie să ne apucăm de treabă. Şi trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Unde să căutăm majorităţi decât în Parlamentul României? Cineva trebuie să guverneze şi cineva trebuie să sprijine Guvernul prin majorităţi. Acesta este calculul politic şi este un calcul pe care l-am făcut pentru România şi pentru români şi aşa se va întâmpla.

Dacă Guvernul va fi în această componenţă un an sau doi sau trei, vom vedea, dar problemele, dragii mei, trebuie rezolvate. Odată şi odată trebuie rezolvate şi cineva trebuie să guverneze”, a spus Klaus Iohannis.

Actuala criză politică din țară a fost declanșată de „unii care au vrut să arate cât de importanţi sunt”, a spus șeful statului, făcând referire la partidul politic USR. Politicienii nu au reușit, însă, decât să „arate decât ce neimportanţi sunt – ca să o spun foarte franc”, a spus Iohannis.